Agricultura confirma lista de 13 frigoríficos que poderão exportar carne à China

O Ministério da Agricultura confirmou na manhã desta terça-feira, 12, a lista completa dos 13 frigoríficos brasileiros habilitados para exportar carne à China. JBS, incluindo a controlada Seara, tem quatro unidades autorizadas. Marfrig teve duas plantas aprovadas, enquanto BRF teve uma planta credenciada.

Mais cedo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou no Twitter que 13 plantas brasileiras haviam sido habilitadas pelos chineses. Do total, cinco unidades são de suínos, cinco de bovinos e três de aves.

Das 13 novas plantas habilitadas, seis estão localizadas no Rio Grande do Sul, duas em São Paulo, duas em Mato Grosso, uma em Mato Grosso do Sul, uma no Paraná e uma em Goiás.

Veja a lista completa das 13 plantas habilitadas, com número do Serviço de Inspeção Federal (SIF):

1 – Marfrig Global Foods (SIF847), São Gabriel (RS)

2 – Frigorífico Sul Ltda (SIF889), Aparecida do Taboado (MS)

3 – Naturafrig Alimentos Ltda (SIF 1365), Pirapozinho (SP)

4 – Marfrig Global Foods (SIF1900), Pontes e Lacerda (MT)

5 – JBS/SA (SIF2058), Senador Canedo (GO)

6 – Unita Cooperativa Central (SIF603), Ubiratã (PR)

7 – União Avícola Agroindustrial Ltda (SIF2675), Nova Marilândia (MT)

8 – Zanchetta Alimentos Ltda (SIF2758), Boituva (SP)

9 – Seara Alimentos Ltda (SIF15), Seberi (RS)

10 – Seara Alimentos Ltda (SIF60), Três Passos (RS)

11 – JBS Aves Ltda (SIF876), Caxias do Sul, (RS)

12 – Cooperativa Central Aurora Alimentos (SIF3847), Sarandi (RS)

13 – BRF S.A (SIF3975), Lajeado (RS)