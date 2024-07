Agricultura: Canadá abre mercado para produtos mastigáveis para pets do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2024 - 19:42 Para compartilhar:

Brasília, 19/07 – O Brasil poderá exportar produtos mastigáveis para animais de companhia, de origem aviária, caprina e ovina, para o Canadá, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. O aceite do protocolo sanitário foi recebido pelo governo brasileiro do governo canadense nesta sexta-feira.

Na nota, as duas pastas lembraram que o Canadá já havia aberto o mercado para entrada de gelatina e colágeno de origem suína do Brasil em março deste ano. “As três novas aberturas de mercado deverão contribuir para o aumento do fluxo comercial entre Brasil e Canadá, como reflexo da confiança internacional no sistema de controle sanitário nacional”, avaliaram. O Brasil exportou US$ 1,05 bilhão em produtos agropecuários ao Canadá em 2023.

No ano, o País acumula 85 aberturas de mercado para produtos da agropecuária nacional.