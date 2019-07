Agricultura: brasileiro Gustavo Pereira é eleito para comitê do IICA

São Paulo, 17 – O Ministério da Agricultura informou, em nota, que o brasileiro Gustavo Pereira da Silva Filho foi eleito na segunda-feira, 15, para integrar o Comitê de Revisão de Auditoria do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). A eleição ocorreu na 39º reunião do Comitê Executivo do instituto, na Costa Rica. O mandato de Gustavo Pereira se iniciará em 1º de janeiro de 2020 e prosseguirá até 31 de dezembro de 2025. Atualmente, ele é diretor do Departamento de Governança e Gestão da Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura.