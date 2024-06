Agricultura: Brasil ultrapassa a marca de 1,2 mil cachaçarias registradas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2024 - 20:39 Para compartilhar:

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em parceria com o Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), divulgou nesta quarta-feira, 26, o Anuário da Cachaça 2024. Segundo os dados, no ano passado 1.217 cachaçarias estavam registradas, 7,8% mais que no ano anterior. “Minas Gerais é o Estado com maior número de estabelecimentos registrados, com a marca de 504 estabelecimentos, o que corresponde a 41,4% das cachaçarias do País”, disse a pasta em nota.

O Estado teve em 2023 um crescimento de 7,7%, com 36 estabelecimentos a mais em relação a 2022. Depois, aparecem os Estados de São Paulo, com 11 cachaçarias a mais em relação a 2022, e Paraná, com aumento de 10 cachaçarias em relação ao ano anterior.

Por região, o Sudeste, com 819 cachaçarias, possui o maior número de estabelecimentos registradas, concentrando 67,3% do total de cachaçarias do Brasil, destacou o Ministério.