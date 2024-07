Agricultura: Brasil bate recorde de aberturas de mercado no 1º semestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2024 - 13:15 Para compartilhar:

Brasília, 1 – O Brasil encerrou o 1º semestre deste ano com recorde de aberturas de mercado para produtos agropecuários, informou o Ministério da Agricultura, em nota. Nos primeiros seis meses deste ano, o País conquistou 72 novos mercados em 30 países para produtos do agronegócio brasileiro. De acordo com a pasta, o número supera o registrado durante todo o ano de 2019 e 2022, nos quais foram registrados, respectivamente, 35 e 53 novas aberturas.

No ano, o mês com maior número de aberturas foi junho com 26 autorizações para exportação de produtos do agronegócio brasileiro para 13 países, respondendo por 32% de todos os processos avalizados no ano. “Batemos todos os recordes de abertura de mercados – 18 meses, um ano e meio de governo Lula -, 150 mercados abertos para produtos da agropecuária brasileira”, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na nota.

Segundo o levantamento do Ministério, o Brasil recebeu aval para comercializar seus produtos para todos os continentes: Ásia (13) – Arábia Saudita, Armênia, Butão, Casaquistão, China e Hong Kong, Coreia do Sul, Filipinas, Índia, Omã, Paquistão, Quirguistão, Cingapura e Turquia; Américas (7) – Canadá, México, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Peru; África (6) – África do Sul, Botsuana, Lesoto, Nigéria, Zâmbia e Egito; Europa (3) – Belarus, Rússia e Grã-Bretanha; e Oceania (1) – Austrália.

Entre os principais produtos que avançaram em novos acordos estão pescados de cultivo e derivados, sementes de hortaliças, suínos vivos e seus derivados, carne suína, gelatina e colágeno, proteínas processadas de aves, produtos à base de camarões, produtos da genética animal, carne ovina e derivados, café verde, ovos e milho não transgênico, destacou o ministério. “Temos trabalhado incansavelmente e dialogado com diversos países para oferecer ainda mais oportunidades aos produtores rurais, facilitando a exportação e aumentando a competitividade dos produtos brasileiros no mercado global”, destacou o secretário de Comércio e Relações Internacionais da pasta, Roberto Perosa, na nota.

No acumulado do ano, até maio, as exportações brasileiras de produtos do agronegócio responderam por 49,6% do total embarcado pelo País no período, somando US$ 67,17 bilhões em receita.