Agricultura atualiza zoneamento do amendoim, cevada, girassol e sorgo

São Paulo, 29 – O Ministério da Agricultura informa que o zoneamento agrícola de risco climático (Zarc) de amendoim, cevada, feijão caupi, girassol, mamona e sorgo granífero foi atualizado e publicado no Diário Oficial da União desta semana. As recomendações, que incluem janela de plantio, cultivar e tipo de solo, são válidas para safra 2019/2020. As indicações devem ser seguidas, obrigatoriamente, pelos produtores que acessam o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). O Zarc é um instrumento para auxiliar a gestão de riscos na agricultura.