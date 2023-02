Agricultura apreende em SC 16 mil litros de suco de laranja integral adulterados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/02/2023 - 9:00 Compartilhe

São Paulo, 13 – O Ministério da Agricultura e Pecuária apreendeu cerca de 16 mil litros de suco de laranja integral em um estabelecimento de Santa Catarina. Em nota, a pasta diz que foram encontrados no local ingredientes e equipamentos para mistura desses produtos não permitidos em seção não prevista no projeto inicial da fábrica. “Foi verificado ainda o uso não permitido de suco concentrado para elaboração de suco integral, tendo em vista que a designação de sucos integrais é exclusiva para produtos elaborados exclusivamente da fruta in natura, ficando caracterizado a fraude e engano ao consumidor”, informou.





A fábrica fiscalizada teve parte de suas operações suspensas até que sejam implementados controles de produção e “registros auditáveis que permitam a completa rastreabilidade dos ingredientes e matéria-prima utilizados para cada lote de produto elaborado”, disse a pasta.

“Apesar da irregularidade constatada, o índice de conformidade do suco de laranja integral exposto à venda na região metropolitana de Florianópolis apresentou significativa melhora, não sendo constatada reincidência em fábricas que haviam recebido ação fiscal do Mapa nas operações passadas”, afirmou o chefe do Serviço de Operações Avançadas de Fiscalização e Combate a Fraudes, Kleber Basso.





