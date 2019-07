Agricultura abre consulta sobre regulação de descarte de carcaças e resíduos

São Paulo, 31 – O Ministério da Agricultura anunciou nesta quarta-feira, 31, ter colocado em consulta pública o projeto que regula o recolhimento, transporte, processamento e destinação de resíduos e animais mortos da produção pecuária. A consulta irá até 29 de agosto, e as sugestões devem ser enviadas pelo Sistema de Monitoramento de Atos Normativos.

“Existe demanda dos pecuaristas para resolver o tema, porque há acúmulo de resíduos nas propriedades. Há preocupação ambiental e sanitária, porque podem ser animais que morreram em virtude de alguma doença”, disse, em nota, o coordenador de Qualidade Regulatória do Ministério, Carlos Fonseca.

O projeto de Instrução Normativa apresentado prevê que as propriedades às quais sejam encaminhadas as carcaças devam estar cadastradas no Sistema Veterinário Oficial (SVO).

Além disso, os locais de produção pecuária precisarão ter um ambiente exclusivo para o recolhimento de cadáveres e resíduos, separadamente das demais instalações. Os carros que transportarão o material precisarão ser vedados e ter os dizeres “Uso exclusivo no transporte de animais mortos e resíduos”.