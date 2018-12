Agricultura abre consulta sobre identidade e qualidade de camarão e lagosta

São Paulo, 28 – A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura publicou nesta sexta-feira, 28, as Portarias 190 e 191 que abrem consultas públicas sobre identidade e qualidade do camarão fresco, camarão resfriado, camarão congelado, camarão descongelado, camarão parcialmente cozido e cozido, além da lagosta fresca e congelada. Segundo a pasta, o prazo será de 90 dias para o recebimento de propostas.

As normas serão elaboradas pela Coordenação de Normas Técnicas do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa).