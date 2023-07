Agricultura abre consulta pública sobre importação de sêmen de bovinos e búfalos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 18:01 Compartilhe

São Paulo, 07/07 – O Ministério da Agricultura abriu consulta pública para estabelecer os requisitos zoossanitários que permitam a importação de sêmen bovino e bubalino congelado. A consulta vai durar um período de 60 dias, a partir de 7 de julho.

Por meio da portaria nº 839, de 5/7/2023, publicada no Diário Oficial da União (DOU), toda importação de sêmen bovino e bubalino tem que ser acompanhada do certificado veterinário internacional (CVI), assegurando o cumprimento dos requisitos exigidos pela resolução.

As sugestões deverão ser encaminhadas por meio do Sistema de Monitoramento de Atos Normativos (Sisman), da Secretaria de Defesa Agropecuária, por intermédio do link htps://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisman/.

