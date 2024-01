Agricultores republicanos de Iowa preferem DeSantis a Trump

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/01/2024 - 14:49 Para compartilhar:

Em sua granja nevada em Iowa, Lance Lillibridge carrega nos braços um bezerro, nascido há apenas dez dias. Seu nome? “DeSantis”, uma homenagem ao pré-candidato que ele apoiará na segunda-feira (15) contra o favorito Donald Trump, quando começarem as primárias republicanas.

O agricultor, de 53 anos, que vive perto da cidade de Vinton, apoiou o ex-presidente Trump nas duas últimas eleições nos EUA. Agora, ele se recusa a votar pela terceira vez no bilionário de 77 anos, que lidera as pesquisas.

“Ele nos decepcionou”, lamenta diante de seus imponentes silos de milho cobertos de neve.

Ele não gostou, por exemplo, das decisões de Trump sobre o bioetanol, um combustível à base de milho do qual o seu estado do Centro-Oeste é o principal produtor.

Na segunda-feira, quando Iowa der início às primárias republicanas, que devem nomear o rival do presidente democrata Joe Biden, Lillibridge votará no governador da Flórida, Ron DeSantis.

– “O homem certo” –

“Ele é muito competente em matéria de agricultura”, diz este agricultor rodeado por suas vacas, agrupadas em uma esteira de palha para se manterem aquecidas.

“Quando soube que eu tinha sofrido um acidente de moto” no verão, “me ligou para saber como eu estava”, afirma, rebatendo as críticas recorrentes sobre a falta de carisma do pré-candidato republicano.

Convencido de que DeSantis é “o homem certo para o trabalho”, Lillibridge tomou a iniciativa de formar o grupo de apoio “Farmers for DeSantis”, com o objetivo de convencer os 2.000 agricultores que conhece.

Um de seus principais argumentos tem a ver com a guerra comercial lançada por Donald Trump contra a China durante seu mandato, que afetou as exportações dos agricultores do Centro-Oeste.

– “Perdemos muito dinheiro” –

Segundo Robb Ewoldt, residente em Davenport, a cerca de 180 quilômetros de Lillibridge, 2017, 2018 e 2019 foram os “piores anos para ser agricultor”, devido ao conflito tarifário entre as duas potências.

“Perdemos muito dinheiro”, diz este homem que também apoiou Trump nas duas eleições anteriores.

Depois de viajar ao longo do rio Mississipi, a maior parte do milho e da soja cultivados por esse agricultor de 50 anos segue para a Ásia, ou para a Europa.

Robb, que cria cerca de 4.000 porcos em sua propriedade, aprecia “os valores” do governador da Flórida.

“Gosto da maneira como lidou com a pandemia no estado dele, mantendo negócios e escolas abertos”, enfatiza.

E confessa que duvida da seriedade das pesquisas, que dão a Trump 53% das preferências republicanas em Iowa, enquanto Ron DeSantis continua estagnado nos 15%.





“Conheço muitos conservadores e não consigo imaginar como metade deles votará em Donald Trump”, diz Ewoldt.

O resultado será conhecido depois das 19h locais de segunda-feira, quando os eleitores republicanos se reunirão em escolas, bibliotecas e quartéis de bombeiros de todo o estado para indicar seu pré-candidato por voto secreto.

Ewoldt apoiará a candidatura presidencial de Donald Trump se o ex-presidente vencer as primárias?

“Sim, votarei”, ele bufa. “Mas tampando meu nariz”.

