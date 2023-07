Agricultores italianos cobram mudanças em acordo UE-Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2023 - 12:01 Compartilhe

ROMA, 18 JUL (ANSA) – A Confederação Geral da Agricultura da Itália (Confagricoltura) cobrou nesta terça-feira (18) mudanças “profundas” no acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul.

Segundo o presidente da entidade, Massimiliano Giansanti, o tratado assinado em 2019, mas jamais ratificado, foi negociado em um cenário “profundamente alterado” pelas consequências econômicas da pandemia de Covid-19 e pela guerra da Rússia na Ucrânia.

“A segurança alimentar e a tutela do potencial produtivo da agricultura europeia estão em primeiro plano. O acordo não pode entrar em vigor sem modificações profundas”, declarou Giansanti.

O chefe da Confagricoltura diz que o texto atual é prejudicial para os setores de frutas cítricas, arroz, açúcar e aves.

“Também tem a questão de fundo da reciprocidade, ou seja, as diferenças nas regras em matéria de segurança alimentar e proteção dos recursos naturais”, afirmou Giansanti.

De acordo com ele, os países do Mercosul não parecem dispostos a “adotar, por exemplo, medidas de redução do uso de agrotóxicos que a Comissão Europeia quer impor aos agricultores na UE”. (ANSA).

