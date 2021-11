Agricultores indianos seguram soja enquanto medidas do governo reduzem preços

Por Rajendra Jadhav

SATARA, Índia (Reuters) – O agricultor indiano Suresh Dhane colheu soja de um acre de terra há quase um mês, mas, como milhões de outros, tem mantido sua safra em vez de vendê-la para processadores de oleaginosas, esperando que os preços subam.

As vendas lentas do agricultor reduziram o esmagamento de sementes oleaginosas na Índia e podem forçar o país a elevar as importações de óleos comestíveis, como óleo de soja, óleo de palma e óleo de girassol, mesmo com a expectativa de que a produção local de soja aumente em mais de um décimo em relação ao ano anterior.

“No ano passado, vendi soja imediatamente após a colheita a 4.000 rúpias (53,70 dólares) por 100 kg e em poucos meses os preços dispararam para mais de 9.000 rúpias”, disse Dhane enquanto secava a soja do lado de fora de sua casa.

“Não vou repetir o erro. Não vou vender abaixo de 7.000. Posso esperar alguns meses.”

No início da campanha de comercialização da temporada 2020/21 em outubro de 2020, os futuros da soja estavam sendo negociados a cerca de 3.800 rúpias, mas os preços saltaram para um recorde de 10.680 rúpias em agosto de 2021 com a produção mais baixa e a forte demanda da indústria avícola.

A alta dos preços levou os agricultores a expandir a área plantada de soja, com o início das safras semeadas de verão, em junho.

Mas antes que os agricultores pudessem colher suas novas safras, Nova Délhi determinou uma série de medidas para reduzir os preços do farelo de soja e do óleo comestível, incluindo permitir as primeiras importações de farelo de soja geneticamente modificado e reduzir os impostos de importação de óleo comestível.

Essas medidas desencadearam um colapso nos futuros locais da soja para cerca de 5.200 rúpias no final de outubro, antes que o mercado se recuperasse lentamente para cerca de 6.600 rúpias nesta semana, ou mais de um terço abaixo dos níveis de agosto.

