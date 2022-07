Agricultores argentinos fazem greve contra o governo

BUENOS AIRES (Reuters) – As principais associações rurais da Argentina fizeram uma paralisação de 24 horas no comércio de grãos e gado nesta quarta-feira, em protesto contra as políticas econômicas do governo de centro-esquerda, com o qual mantêm uma inimizade de longa data.

O protesto não afetou os embarques nos portos da região de Rosário, um dos maiores polos agroexportadores do mundo, pois costumam ter reservas de grãos suficientes para carregar nos navios e só são afetados quando os protestos duram vários dias seguidos.

Segundo a empresa de logística agrícola Agroentregas, nesta quarta-feira, 4.013 caminhões entraram nos portos de Rosário, ante 4.073 na terça-feira.

Em meio à longa crise financeira que a Argentina atravessa, os agricultores consideram que a pressão tributária que sofrem é muito alta e afirmam que o governo pretende aumentar a alíquota das exportações agrícolas.

As exportações de trigo e milho são tributadas em 12%, enquanto a soja e seus derivados são tributados em 33%. Os exportadores transferem o custo dos impostos para o preço que os agricultores recebem por suas mercadorias.

“Sofremos com a falta de combustível e a impossibilidade de comprar insumos devido às restrições em dólares. Além disso, isso se soma à pressão tributária e à falta de financiamento”, disse Carlos Achetoni, presidente da Federação Agrária Argentina, uma das entidades que convocaram a greve.

A Argentina registra há semanas protestos dos transportadores por falta de combustível ou aumento de preços, em um momento de tráfego intenso para os portos, já que a safra de milho está avançada e a colheita de soja terminou recentemente.

O país é o maior exportador mundial de óleo e farelo de soja e o segundo maior de milho.

(Reportagem de Eliana Raszewski)