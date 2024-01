Agricultora morre durante protestos na França

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/01/2024 - 9:27 Para compartilhar:

Um veículo colidiu com uma barricada montada por agricultores que protestavam no sul da França nesta terça-feira, matando uma mulher e ferindo gravemente sua filha adolescente e seu marido, disseram várias fontes.

“O carro bateu a toda velocidade contra um muro de palha que protegia a barricada dos companheiros”, disse à AFP Jérôme Bayle, amigo da vítima e figura de destaque nos protestos.

O incidente ocorreu às 05h45 da manhã em Pamiers, localidade do departamento de Ariège, fronteira com a Espanha, em meio aos protestos de agricultores, na França.

A prefeitura local indicou que uma “pessoa morreu” e “duas ficaram gravemente feridas” em um “grave acidente de trânsito” no “local de uma manifestação agrícola”.

“As três vítimas estavam na barricada”, segundo uma fonte policial, indicando que neste momento se desconhecem as razões da colisão.

As três pessoas no interior do veículo foram detidas e, de acordo com os primeiros elementos da investigação, o incidente não foi intencional, indicou a promotoria de Foix.

A vítima, de 35 anos, criava vacas no vilarejo de Saint-Felix-de-Tournegat, a poucos quilômetros de Pamiers, segundo Bayle.

Este “drama legitima ainda mais a nossa luta”, disse o vice-presidente do poderoso sindicato agrícola FNSEA, Luc Smessaert, à rede BFMTV.

“Todos os nossos agricultores estão de luto hoje. A nossa nação está comovida e se solidariza”, escreveu o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, na rede social X.

Os agricultores franceses protestam há dias para expressar sua insatisfação com o aumento da taxa de energia e regras ambientais europeias, além de exigir medidas como uma simplificação administrativa e um indenização mais rápida em caso de catástrofes, entre outras.

Após o incidente, os sindicatos agrícolas pediram o levantamento do bloqueio em Pamiers.

