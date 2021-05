Agricultora captura milhares de ratos com armadilha improvisada

A agricultora Sarah Pye compartilhou um vídeo em que aparece capturando milhares de ratos com uma armadilha improvisada em uma fazenda da Austrália.

Moradora da cidade de Dubbo, em New South Wales, Sarah montou uma rampa dentro de um de seus contêineres para forçar os ratos a caírem em uma grande banheira de água e se afogarem. No vídeo divulgado pela agricultora, é possível ver os roedores correndo no local e sendo induzidos a caírem na água.

De acordo com o Daily Mail, esse método é um dos muito utilizados por agricultores que foram forçados a usar para combater os ratos na região.

