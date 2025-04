Agressores disfarçados de militares matam ao menos 12 pessoas no Equador

Um grupo de homens armados vestidos como militares assassinou na quinta-feira ao menos 12 pessoas durante um espetáculo de rinha de galos em uma zona rural do Equador, informou a polícia nesta sexta-feira (18).

“Temos 12 pessoas mortas como resultado de um ataque armado” perpetrado por vários agressores vestidos com trajes militares, afirmou na tarde desta sexta-feira o coronel Renán Miller Rivera, que acrescentou que vários participantes do evento ficaram feridos, sem especificar o número, nesse ataque ocorrido na localidade rural de La Valencia, no nordeste do país.

vd/dga/am