WASHINGTON, 14 JUL (ANSA) – O autor do ataque contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump tinha material explosivo no carro em que dirigiu para chegar ao comício eleitoral na Pensilvânia, informaram as autoridades locais neste domingo (14) (ANSA).