Agressões sexuais em navios de cruzeiro estão aumentando

Os crimes sexuais em navios de cruzeiro que viajam de e para os Estados Unidos aumentaram no ano passado, de acordo com números divulgados pelo Departamento de Transportes do país.

De janeiro a setembro de 2023, o FBI recebeu 39 denúncias de agressão sexual e 58 denúncias de estupro de passageiros. Os incidentes representam menos de 1% das dezenas de milhões de passageiros que fazem cruzeiros todos os anos, segundo o The Washington Post.

No entanto, as agressões sexuais continuam a ser os crimes mais frequentemente relatados em navios de cruzeiro. De acordo com a Rede Nacional de Estupro, Abuso e Incesto, Mais de duas em cada três agressões sexuais não são denunciadas.

Em 2022, houve 87 incidentes relatados de agressão sexual em navios de cruzeiro. Foram 79 nos primeiros três trimestres de 2019, um ano antes de a pandemia fechar a indústria por mais de um ano. As autoridades federais têm jurisdição sobre certos casos de cruzeiros , dependendo de factores como a localização do navio no momento da infracção e as nacionalidades dos perpetradores e das vítimas.

Os números faziam parte dos relatórios trimestrais de incidentes em linhas de cruzeiro que o Departamento de Transportes publicou na semana passada. As estatísticas de outubro a dezembro não foram divulgadas. Durante esse período, os relatórios listaram 16 agressões envolvendo lesões corporais graves e 14 roubos de mais de US$ 10 mil.

A agressão sexual em cruzeiros já gerou processos judiciais no passado. Um barman em um cruzeiro Margaritaville at Sea em maio foi acusado de entrar no quarto de um passageiro e fazer sexo com ela quando ela não era capaz de consentir. Ele está aguardando sentença depois de concordar em se declarar culpado de uma acusação menor de contato sexual abusivo. Num processo civil, uma segunda mulher presente na sala naquele momento acusou o homem de a ter violado, o que levou a uma gravidez que ela “foi forçada a interromper”.

Um caso relatado ao FBI em março, de acordo com documentos judiciais, acusa um membro da tripulação do Carnival Sunrise de estuprar uma garota de 17 anos depois de abordá-la na academia e insistir que ela precisava de sua ajuda para se alongar.

Entre os relatórios apresentados pelas empresas de cruzeiros de janeiro a setembro de 2023, 76 dos alegados crimes sexuais foram cometidos por passageiros, 17 por tripulantes e quatro por “desconhecidos” ou “outras” partes.

Na Carnival Cruise Line, que afirma transportar mais passageiros do que os seus pares, os passageiros relataram 36 incidentes de agressão sexual ou violação nos primeiros nove meses do ano. A Royal Caribbean relatou 20 incidentes, o segundo maior número, e a Disney Cruise Line relatou 15.

Daniel Courtney, advogado do sul da Flórida que se concentrou em casos contra empresas de cruzeiros nos últimos anos, disse que o número de agressões sexuais em cruzeiros reflete o fracasso das empresas em fazer mais para evitá-las.

“Onde estamos nós, como sociedade, se quase 100 pessoas por ano alegam que foram abusadas sexualmente ou violadas num navio de cruzeiro?” Courtney perguntou.

“Mesmo um ataque é demais”, escreveu Chris Chiames, diretor de comunicações da Carnival Cruise Line, ao The Washington Post.

Chiames continuou descrevendo a escala das operações da linha de cruzeiros: 5,5 milhões de hóspedes navegaram no ano passado em uma frota de 26 navios baseados principalmente em portos dos EUA. Como os dados do Departamento de Transportes consideram apenas os navios com portos de origem nos EUA, “estamos reportando as operações de uma frota muito maior, mais convidados e mais operações nos EUA do que qualquer um dos nossos concorrentes”, escreveu ele.

Nos casos que Courtney tratou, ele disse ter visto um padrão de tripulantes do sexo masculino atacando meninas e mulheres entre 13 e 24 anos. não ser monitorado por câmeras de segurança.

Courtney disse que as empresas de cruzeiros poderiam ajudar a prevenir agressões sexuais aumentando a vigilância, instalando mais câmeras e contratando mais agentes de segurança. Ele também discorda de materiais promocionais que descrevem os cruzeiros como “ seguros ” para adolescentes.

Chiames disse que a Carnival continua “a investir milhões de dólares todos os anos em câmaras de vigilância melhoradas em áreas públicas”, mas estes crimes ocorrem frequentemente nos quartos dos hóspedes.

Num vídeo do YouTube publicado antes das férias de primavera do ano passado, a presidente da Carnival Cruise Line, Christine Duffy, alerta que comportamentos indisciplinados não serão tolerados e que os navios da empresa terão segurança reforçada. Chiames também observou que “quando os hóspedes fazem check-in para o exercício de segurança, também damos a todos os pais de adolescentes um cartão de segurança lembrando os adolescentes de estarem atentos ao que os rodeia, de não entrarem na cabine de estranhos e de usarem o bom senso tanto a bordo como no mar”





As estatísticas de 2023 marcam a primeira vez que esses relatórios distinguem entre agressão sexual e estupro. O Departamento de Transportes começou a publicar os números depois que o Congresso aprovou a Lei de Segurança e Proteção de Navios de Cruzeiro de 2010 . Essa lei exige que os passageiros tenham acesso a um guia escrito sobre onde denunciar crimes que ocorrem num navio, a possibilidade de receber um exame forense sexual a bordo e a confidencialidade ao solicitar ou receber apoio.

A lei determina que as empresas de cruzeiro elegíveis relatem ao FBI pessoas desaparecidas e alegações criminais feitas a bordo. Os incidentes listados nos relatórios de 2023 também incluem agressão com lesões corporais graves, atear fogo ou adulterar uma embarcação, roubos superiores a US$ 10.000 e uma morte “suspeita”.

O grupo industrial Cruise Lines International Association disse ao The Post que os seus membros enfrentam “responsabilidade civil mais robusta” em tribunal ao abrigo do direito marítimo do que as empresas em terra, onde “a vítima deve provar que o empregador contratou negligentemente ou manteve um conhecido predador.” A associação afirmou ainda que “a divulgação pública e transparente de estatísticas criminais para navios de cruzeiro não tem precedentes noutros setores das viagens e do turismo”.

De acordo com o relatório sobre o estado da indústria de 2023 da CLIA , cerca de 31,5 milhões de passageiros fizeram cruzeiros no ano passado. Isso representa um aumento de 54% em relação à estimativa do ano anterior e é quase 2 milhões de pessoas a mais que o número de passageiros em 2019.

O grupo industrial encomendou um relatório ao criminologista James Alan Fox que apresenta os navios de cruzeiro comerciais como “excepcionalmente seguros em termos dos riscos associados à actividade criminosa violenta”. O relatório mostra que as taxas de crimes violentos no mar são muito mais baixas do que em terra.

