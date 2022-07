Agressivo, Grêmio bate Náutico e sustenta vantagem no G4 da Série B Partida impositiva do Imortal teve Ferreira desencantando na temporada com golaço

Frente a quase 24 mil pessoas na Arena, o Grêmio venceu e convenceu na noite desta sexta-feira (8) ao bater o Náutico por 2 a 0, gols marcados por Ferreira e Bruno Alves, em duelo da 17ª rodada da Série B. O resultado, além de manter o time em quarto lugar e a seis pontos do primeiro time fora do G4, fez o time de Recife retornar ao Z4 (17° colocado com 18 pontos) em função do saldo de gols.

APERTOU ATÉ CONSEGUIR

Além de divididas constantes especialmente quando os dois times tentavam armar o jogo tocando a bola desde a defesa, uma característica constante da partida era a dificuldade do Tricolor (time com maior posse de bola e postura agressiva) em conseguir transformar suas jogadas ofensivas em finalizações de real perigo contra o goleiro Lucas Perri. Parando, em diversos momentos, no bloqueio formado pelos pernambucanos à frente da grande área.

Buscando durante toda a primeira etapa sufocar seu adversário que se defendia praticamente com nove na linha defensiva (apenas Geuvânio ficava mais avançando, brigando com toda a zaga gremista), o Tricolor acabou premiado pela insistência onde Ferreira achou um raro espaço e bateu forte, com precisão, bola que foi no extremo ângulo esquerdo de Lucas Perri que nada podia fazer. Foi o primeiro do atacante na temporada.

FILME REPETIDO

O contexto da etapa complementar se mostrou idêntico ao que ocorreu na parte inicial do jogo na Arena (ao menos nos primeiros minutos) onde, diante da postura agressiva na marcação exercida pelo adversário, o Náutico sequer conseguia reter a posse e via o Grêmio toma conta dos espaços.

Por sua vez, o Tricolor parecia ainda mais capaz de roubar a bola próximo a grande área do oponente, proporcionando melhores oportunidades de levar perigo como fez, por exemplo, em cabeçada onde Campaz fez a bola passar bem perto da trave direita de Lucas Perri.

PRA FECHAR A CONTA…

Mesmo reduzindo um pouco o ritmo na questão de linhas de marcação depois dos 15 minutos, o time da casa ainda era superior ofensivamente e via a meta de Gabriel Grando não ser ameaçada, algo que deixava a vitória em casa algo cada vez mais próximo. E o triunfo foi sacramentado na cidade de Porto Alegre quando um cruzamento preciso de Nicolas encontrou Bruno Alves se livrando da marcação e testando no contrapé de Lucas Perri. 2 a 0 Grêmio, placar final.



FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​GRÊMIO 2 x 0 NÁUTICO – SÉRIE B

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 09/07/2022 – 21h30 (de Brasília)

Público e renda: 23.879 presentes – R$ 799.321,00

​Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Alex dos Santos (ambos SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Nicolas (GRE); Geuvânio, Luis Felipe, João Lucas, Thássio, Richard Franco (NAU)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Ferreira (42’/1°T) e Bruno Alves (32’/2°T).

GRÊMIO (Técnico: Roger Machado)



Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti (Lucas Silva, aos 41’/2°T), Bitello (Sarará, aos 35’/2°T) e Campaz (Pedro Lucas, aos 23’/2°T); Biel (Emerson, aos 41’/2°T), Ferreira (Elias Manoel, aos 35’/2°T) e Diego Souza.

NÁUTICO (Técnico: Roberto Fernandes)



Lucas Perri; Thássio (Júlio, aos 43’/2°T), Carlão, Bruno Bispo, João Lucas e Pedro Vitor; Luis Felipe (Nascimento, aos 23’/2°T), Victor Ferraz (Robinho, aos 32’/2°T), Richard Franco e Jean Carlos; Geuvânio (Niltinho, aos 43’/2°T).

