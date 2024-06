Agressão contra premiê dinamarquesa provavelmente não teve ‘motivações políticas’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/06/2024 - 16:36 Para compartilhar:

A agressão física sofrida na sexta-feira (7) pela primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, provavelmente não teve “motivações políticas”, indicaram neste sábado as autoridades do país escandinavo, em plenas eleições legislativas europeias.

A líder social-democrata, que sofreu uma ligeira entorse cervical, indicou no Instagram que estava “bem”, embora “triste e abalada” com o ocorrido e precisando de “paz” e “tranquilidade”.

O gabinete de governo havia anunciado anteriormente o cancelamento de todos os compromissos da primeira-ministra neste sábado.

Frederiksen, de 46 anos, caminhava à tade por uma rua de Copenhague quando recebeu um “forte empurrão”, disseram testemunhas à imprensa local.

O suspeito, um homem de 39 anos com nacionalidade polonesa, foi detido em flagrante e um juiz decidiu neste sábado que ele permanecerá em prisão preventiva até o dia 20 de junho, segundo informou o promotor Taruk Sekeroglu.

“A nossa principal hipótese é que não há motivação política. Mas isto é algo que a polícia irá investigar”, disse Sekeroglu, após a audiência em um tribunal nos arredores de Copenhague.

O promotor afirmou que o suspeito foi acusado de violência contra funcionário público e que havia risco de fuga.

Durante a audiência, o Ministério Público apresentou a declaração de um médico que descreveu o suspeito como uma pessoa desequilibrada e que agiu sob efeito de alguma substância, noticiou a mídia local.

Duas testemunhas disseram ao jornal dinamarquês BT que viram Frederiksen chegar a uma praça no centro de Copenhague pouco antes das 18h locais (13h de Brasília). “

“Um homem veio na direção oposta e deu-lhe um forte empurrão nas costas, fazendo com que ela tropeçasse para o lado” sem cair, afirmaram.

As testemunhas descreveram o agressor como um homem alto e magro e disseram que ele tentou fugir rapidamente após o ataque, mas foi imobilizado no chão por vários homens vestidos de terno.

A agressão ocorreu às vésperas das eleições para o Parlamento Europeu, nas quais os dinamarqueses são chamados a votar no domingo (9) para eleger 15 deputados. De acordo com as pesquisas, o Partido Social-Democrata de Frederiksen está em boa situação para manter os três assentos que possui.

– Um “ato vil” –

Vários líderes europeus denunciaram este ataque, que ocorre três semanas depois de o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, ter sofrido uma tentativa de assassinato a tiros que o obrigou a votar neste sábado do hospital onde está internado.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou o “ato vil”, enquanto o presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou um ataque “inadmissível”.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, pediu na sexta-feira que Frederiksen “seja forte” e escreveu em uma mensagem na rede social X que “a violência não tem lugar na política”.

Em 2019, Frederiksen se tornou a primeira-ministra mais jovem da história da Dinamarca.

A social-democrata foi reeleita nas eleições legislativas de 2022.

O incidente ocorreu depois de vários políticos de diferentes correntes terem sido atacados na Alemanha, em meio a suas atividades habituais ou durante a campanha para as eleições europeias.

jll/ef/emd/es-an/jvb/jb/yr/jb/ic