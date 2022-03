AgResource revisa para baixo safra brasileira de soja 21/22, para 119,45 mi de t

São Paulo, 2 – A AgResource Brasil, filial da empresa norte-americana AgResource Company, fez nova revisão para baixo na safra de soja 2021/22 no Brasil. A produção da oleaginosa está estimada em 119,45 milhões de toneladas, representando queda de 5,5 milhões de toneladas, ou de 4,4%, em comparação com os dados divulgados em fevereiro (125,04 milhões de t).

Conforme comunicado da companhia, a redução ocorre após viagem pelas áreas produtoras de Mato Grosso, com passagem por cidades ao longo da BR 163, que representam cerca de 53% das áreas de produção de soja.

O diretor da AgResource Brasil, Raphael Mandarino, e o analista João Thieme verificaram muita discrepância entre o esperado e o de fato colhido nas lavouras. “Estamos estimando uma produção de 37,768 milhões de toneladas de soja em Mato Grosso. É um excelente número para o Estado, mas menor que a nossa projeção anterior, de aproximadamente 38,2 milhões de toneladas”, comentaram.

Conforme a AgResource, as perdas no Rio Grande do Sul e no Paraná ainda continuam sendo calculadas. “Os dois Estados combinados perderam quase 5 milhões de toneladas desde a nossa última revisão”, salientou Mandarino.

Milho

A AgResource Brasil também realizou uma nova redução na segunda safra de milho, que saiu de 85,13 milhões de toneladas para 84,28 milhões de toneladas. O motivo dessa diminuição é uma possível perda de rendimento diante da expectativa de continuidade do fenômeno La Niña no Centro-Sul do Brasil, informou a empresa.

Saiba mais