AgResource revisa estimativa de safra de soja e aponta colheita de 145,4 mi de t

São Paulo, 31 – A AgResource Brasil voltou a revisar para baixo sua estimativa para a safra de soja do País em 2023/24. Após percorrer regiões de Mato Grosso – municípios de Feliz Natal, Vera, Sorriso Nova Ubiratã e Sinop – e constatado queda na produtividade devido ao clima irregular, a consultoria projetou produção da oleaginosa no Brasil de 145,40 milhões de toneladas, ante 150,72 milhões de toneladas estimados no início de janeiro, que já era um volume quase 10 milhões de toneladas abaixo das previsões iniciais.

“Embora tenha sido uma diminuição considerável, a AgResource acredita que a produção do País esteja caminhando para estabilidade e não deve sofrer mais alterações tão expressivas, só pequenas correções”, disse em nota a consultoria.

A estimativa para milho sofreu pequeno ajuste. A produção total em 2023/24 deve ser de 118,82 milhões de toneladas, ante 119,08 milhões de toneladas esperadas no início do mês.

