AgResource corta projeção para safra de soja do Brasil em 10 mi t; descarta recorde

SÃO PAULO (Reuters) – A produção de soja do Brasil deve alcançar 131 milhões de toneladas na safra 2021/22, estimou a consultoria AgResource nesta quinta-feira, com um corte de 10 milhões de toneladas sobre a projeção anterior motivado pela seca nos Estados da região Sul e em áreas de Mato Grosso do Sul.

Com isso, a nova expectativa da consultoria indica que o Brasil não deverá superar o recorde da safra anterior.

“Ao contrário do que temos ouvido no mercado, achamos difícil que os ganhos de produção no Norte do Brasil sejam capazes de compensar a quebra no Sul do país”, disse em nota o diretor da AgResource Brasil, Raphael Mandarino.

“Estamos preocupados com a oferta latino-americana porque temos também a Argentina e o Paraguai com problemas climáticos. Aqui no Brasil, nosso receio é esta seca se estender para a segunda safra do milho”, acrescentou.

Para a produção do cereal, no entanto, a AgResource Brasil manteve a estimativa do mês passado, de 110,66 milhões de toneladas para a safra total, sendo 23,75 milhões de toneladas nos cultivos de verão, 85,13 milhões de toneladas da segunda safra e 1,7 milhão da terceira safra.

A consultoria citou chance de redução em breve nas projeções para milho se as chuvas ficarem abaixo do normal no Sul, aprofundando a seca e mantendo a reserva de água no solo baixa.

(Por Nayara Figueiredo)

