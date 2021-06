Agora vai? Diante do Sampaio Corrêa, Botafogo busca a primeira vitória como visitante na Série B Até aqui, a equipe de General Severiano soma dois empates e uma derrota em partidas disputadas fora do estado Rio de Janeiro

O Botafogo terá mais uma chance de acabar com o jejum de vitórias fora de casa na Série B. Na tarde deste sábado, o Alvinegro enfrenta o Sampaio Corrêa, no Castelão, às 16h30, em partida válida pela sétima rodada da competição. Até aqui, a equipe de General Severiano soma dois empates e uma derrota em jogos disputados fora do estado Rio de Janeiro. O confronto terá transmissão em tempo real do LANCE!.

No entanto, para conquistar a vitória, o Botafogo ainda precisa fazer alguns ajustes, sobretudo no setor defensivo. Em todas as partidas disputadas fora de seus domínios, o Alvinegro poderia ter feito uma pontuação maior. No jogo contra o Vila Nova, por exemplo, o time jogou por todo o segundo tempo com um jogador a mais e, mesmo assim, ficou apenas no empate.

Contra o Londrina, os erros chamaram mais atenção. O Botafogo vencia por 2 a 1 até os minutos finais, quando Adenílson teve espaço para bater forte de fora da área. O goleiro Douglas Borges, que vinha bem na partida, espalmou a bola nos pés de Júnior Pirambu, que deu números finais a partida.

Apesar das polêmicas de arbitragem no jogo contra o Náutico, nos Aflitos, não havia necessidade de cometer o pênalti, que colocou a equipe pernambucana em vantagem no marcador. Assim, um ataque sem perigo do time alvirrubro, se tornou uma jogada capital, que mudou a história da partida – e fez com que o Botafogo deixasse um ponto no Recife.

– O jogo em que a gente menos performou foi contra o Londrina, especialmente no primeiro tempo. Eu não gostei e acho que nos faltou marcar melhor, ter mais controle, ter a transição mais qualificada. Esse jogo foi um ponto fora da curva. Acho importante vencer fora de casa, mas eu não faço distinção. Montei o time hoje para ganhar. Temos margem para melhorar. Nos meus últimos dois anos na Série B, tenho bom número de vitórias fora de casa. Temos margem para ganhar ainda fora – avaliou o técnico Marcelo Chamusca, sobre os resultados fora de casa após o jogo contra o Náutico.

Pelo lado positivo, o torcedor pode se apegar aos números. Na história, o Botafogo nunca perdeu para o Sampaio Corrêa em jogos oficiais. Em cinco encontros, são três vitórias e dois empates, como direito a 13 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Os times se encontraram pela última vez na edição de 2015 da Série B. A equipe carioca levou a melhor no primeiro turno com uma goleada de 5 a 0 – sua maior goleada na competição – e, no segundo turno, empate por 2 a 2.

