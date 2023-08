Agora ‘urso humano’ no zoológico chinês é visto acenando em novo vídeo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 02/08/2023 - 6:03 Compartilhe

Um zoológico chinês foi forçado a “guardar todos” seus segredos, após alegações de que seu urso popular é na verdade um humano disfarçado.

O zoológico de Hangzhou, na China, ganhou interesse internacional depois que um vídeo de um de seus ursos em pé nas patas traseiras se tornou viral – forçando as autoridades a negar que era um humano fantasiado.

Um novo vídeo do urso solar de 4 anos do zoológico, chamado Angela, causou mais dúvidas, mostrando o urso semelhante a um humano acenando para os visitantes que se reuniram para ver o misterioso mamífero.

No entanto, um especialista em animais se manifestou contra as alegações de que o urso-do-sol chinês é um ser humano em uma fantasia de urso realista, insistindo que é de fato um urso real.

Ashleigh Marshall, especialista do Zoológico de Chester, disse à BBC que o animal “é definitivamente um urso de verdade”, embora ela concorde com os visitantes duvidosos do zoológico de que os ursos-do-sol geralmente “se parecem muito com pessoas em suas fantasias”.

Marshall apontou que as dobras nas costas do urso-do-sol – que os espectadores duvidosos presumiam ser uma evidência de um humano em uma fantasia mal ajustada – eram na verdade para ajudar a proteger o urso dos predadores, com a pele solta permitindo que o urso “se virasse” e revidar se for atacado.

O zoológico de Hangzhou abordou as alegações selvagens em um comunicado na segunda-feira , fingindo ser de Angela, o urso visto de pé e olhando para visitantes de aparência confusa.

“Algumas pessoas pensam que eu sou como uma pessoa. Parece que você não me entende muito bem”, disse o comunicado.

O Hangzhou Daily local notou pela primeira vez a atenção, escrevendo: “Por causa da maneira como eles se posicionam, algumas pessoas online questionam se são ‘humanos disfarçados’”.

Isso forçou os tratadores a observar que os ursos-do-sol da Malásia são menores que os outros ursos e têm uma aparência diferente – mas são tão reais quanto.

Após o vídeo do urso se tornar viral, a conspiração gerou um aumento de 30% no número de visitantes no zoológico de Hangzhou, na província de Zhejiang, por dia, informou o Chao News.

