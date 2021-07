Agora no Vila Nova-GO, Xandão quer grande segundo semestre no clube Zagueiro está em bom momento na disputa da Serie B do Brasileirão

Agora vestindo as cores do Vila Nova-GO, o zagueiro Xandão quer fazer um grande segundo semestre com o elenco goiano. Segundo o defensor, com passagens pelo futebol português, CSA e Bahia, a meta é ter alto nível de desempenho ao longo dos próximos meses.

– Vou trabalhar muito ao longo deste segundo semestre para fazer um grande ano com a camisa do clube. Estou muito motivado com esse projeto e me dedicando ao máximo no dia a dia para melhorar ainda mais meu desempenho em campo – disse.

Ainda para o jogador, o Tigrão tem tudo para brigar pelo acesso esse ano.

– O grupo vai trabalhar muito para crescer e para fazer um grande segundo semestre este ano. Estamos nos empenhando para que os próximos meses sejam de grandes resultados para todos.

O Vila Nova entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Brasil de Pelotas, dentro de casa, às 16h, pela 11ª rodada do Brasileirão da Serie B.

