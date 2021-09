Agora no Flamengo, Renato busca repetir vitória histórica sobre o Barcelona em semi de Libertadores Em 2017, Renato Gaúcho dirigiu o Grêmio em triunfo por 3 a 0 no Monumental. O Tricolor Gaúcho avançou e conquistou a América naquele ano, objetivo do técnico do Flamengo

Agora no comando do Flamengo, Renato Gaúcho volta ao Estádio Monumental, palco de uma de suas vitórias mais emblemáticas como técnico do Grêmio: 3 a 0 sobre o Barcelona, em outubro de 2017, na ida da semifinal da Libertadores. É um cenário próximo ao que o técnico viverá nesta quarta. A diferença é que o time da Gávea já chega em vantagem após a vitória por 2 a 0 no Rio de Janeiro.

Com show de Luan, que marcou dois gols, o Tricolor venceu o Barcelona por 3 a 0 em partida que teve o controle, ignorando a pressão da torcida local. O lateral-direito Edílson, de falta, completou o placar. O Grêmio contou com uma defesaça de Marcelo Grohe, à queima-roupa, para sair zerado do Monumental.

– O Grêmio foi mortal, sobretudo no primeiro tempo, quando fizemos dois gols. No início do segundo tempo erramos um gol, eles erraram dois e depois nós fizemos o terceiro. Eu já tinha avisado os jogadores que eles viriam para cima e que não era para tomar o gol. O Grêmio foi mortal de novo – avaliou Renato, na época, antes de classificar o lance de Marcelo Grohe como a “defesa do ano”:

– Eu preciso destacar também a defesa do ano, uma das melhores que vi na minha vida. Foi no início do segundo tempo. O placar estava 2 a 0 para nós e o Marcelo conseguiu fazer uma excelente defesa. Ele e todos estão de parabéns.

E MAIS:

Na volta, o Barcelona venceu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, o que levou o time de Renato à decisão da Copa Libertadores – que, na época, ainda era em dois jogos. Com duas vitórias sobre o Lanús – 1 a 0, em casa, e 2 a 1 na Argentina -, o Tricolor conquistou o Tri da América sob o comando de Renato.

É o patamar que o Flamengo busca em 2021. Campeão em 1981 e 2019, o time está em vantagem após vencer o Barcelona por 2 a 0 no Maracanã. Contudo, não há acomodação pelo resultado, ciente da qualidade do rival equatoriano. Renato contará com os “reforços” de Filipe Luís e Arrascaeta para o confronto.

A delegação rubro-negra embarcou para Guayaquil na manhã desta segunda.

Grohe fez grande defesa no Monumental (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

E MAIS:







Veja também