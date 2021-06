Agora na Chapecoense, Jair Ventura ‘estreia pela segunda vez’ no Allianz Parque Técnico carioca ainda não venceu na arena e, em 2018, estreou pelo Corinthians sendo derrotado para o Verdão

Neste domingo (06), o Palmeiras enfrenta a Chapecoense em casa, buscando sua primeira vitória no Brasileirão 2021. Recém contratado pelo time catarinense, Jair Ventura estreará por um novo clube no Allianz Parque pela segunda vez em sua carreira.

Os 12 escolhidos! Veja o time LANCE! para a segunda rodada do Cartola



A primeira oportunidade aconteceu quando o treinador fazia seu primeiro jogo à frente do Corinthians, em 2018. Na ocasião, o Alviverde, comandado por Felipão, venceu o rival por 1 a 0 no Dérbi com gol de Deyverson e conquistou três pontos importantes para a campanha do decacampeonato.

Com o jogo deste fim de semana, o carioca se tornará o treinador que mais vezes esteva na nova arena do Verdão como visitante, ao lado de Dorival Júnior. Ambos têm seis partidas à beira do gramado do Allianz Parque contra o Alviverde.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão

Jair Ventura, no entanto, ainda não venceu nenhuma vez no estádio, tendo perdido em quatro oportunidades e empatado em uma. O empate ocorreu justamente no último duelo do técnico no campo palestrino. Pelo Brasileirão da temporada passada, comandando o Sport, empatou com o Palmeiras, de Luxemburgo, por 2 a 2.

Lista de jogos de Jair Ventura no Allianz Parque



-> 2016: Palmeiras 1×0 Botafogo

-> 2017: Palmeiras 2×0 Botafogo

-> 2018: Palmeiras 2×1 Santos

-> 2018: Palmeiras 1×0 Corinthians

-> 2020: Palmeiras 2×2 Sport

Para seguir invicto contra o treinador e conquistar seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro, o Verdão pega a Chape no domingo (06), às 18h15 (horário oficial de Brasília), pela segunda rodada da competição nacional.

E MAIS:

Veja também