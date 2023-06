Agora formada, Greta Thunberg faz sua última greve escolar

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 09/06/2023 - 20:31 Compartilhe

Ativista sueca que iniciou onda mundial de protestos de estudantes em 2018 conclui o ensino médio, e diz que "a luta está apenas começando".A ativista climática sueca Greta Thunberg participou nesta sexta-feira (09/06) de sua última greve escolar pelo clima, no mesmo dia de sua formatura do ensino médio.

A jovem de 20 anos havia tirado um ano "sabático" da escola em 2019 para aumentar a conscientização global sobre a ação climática, o que atrasou em um ano sua formatura.

"Hoje, eu me formo na escola, o que significa que não poderei mais fazer a greve escolar pelo clima", disse Thunberg no Twitter. "Esta é a última greve escolar para mim", escreveu, acrescentando que seus futuros protestos não seriam "tecnicamente" uma greve escolar porque ela não é mais uma estudante.

"Simplesmente não temos outra opção a não ser fazer tudo o que pudermos", acrescentou. "A luta está apenas começando."

O início de um movimento

Thunberg deu início ao movimento School Strike for Climate (greve escolar pelo clima) – também conhecido como Fridays for Future (sextas-feiras pelo futuro) – quando se sentou, sozinha, do lado de fora do Parlamento sueco para exigir ações mais duras contra as mudanças climáticas, em 2018. Na época, ela tinha 15 anos.

A sua manifestação deu início a protestos semelhantes em todo o mundo, com estudantes faltando às aulas para exigir ações climáticas mais urgentes.

"Quando comecei a fazer greve em 2018, nunca poderia esperar que isso levaria a alguma coisa", disse Thunberg na sexta-feira.

"De repente, esse era um movimento global que crescia a cada dia. Em 2019, milhões de jovens deixaram de ir à escola por causa do clima, inundando as ruas em mais de 180 países."

Desde então, ela se tornou uma figura de proa da ação climática, foi convidada a discursar para líderes em conferências das Nações Unidas, tornou-se em 2019 a Pessoa do Ano mais jovem da revista Time e recebeu várias indicações para o Prêmio Nobel da Paz.

Em março, Thunberg condenou o que chamou de "traição sem precedentes" dos líderes mundiais após a publicação do último relatório do IPCC, o painel consultivo climático da ONU.

