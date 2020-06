“Agora estou pronta”, diz Mia Khalifa sobre casamento após rinoplastia

A ex-atriz pornô Mia Khalifa utilizou o Instagram nesta terça-feira (23) para compartilhar imagens de seu pós-operatório. A intervenção cirúrgica ocorreu no nariz, local em que ela fez uma rinoplastia.

“Uma funilaria completa. O Dr. Dugar acabou de atualizar a minha vida trilhões de vezes. Eu não poderia estar mais feliz [ou mais pronta] para as mais de 75 pessoas que estarão de olho no meu perfil lateral no meu casamento”, começou ela na publicação.

“Este é o dia 2 pós-operatório e eu tenho uma escala de dor de 0 até agora. O que eu amei na cirurgia foi que o Dr. E eu concordamos em apenas suavizar os traços mais fortes do meu nariz para torna-lo mais feminino. Mal posso esperar para mostrar o resultado”, continuou.

“Ser transparente sobre meus procedimentos nunca foi uma questão para mim. Não idolatre as mulheres que você vê nas mídias sociais e não se compare com pessoas irreais. Se você já olhou para os meus peitos e desejou que os seus fossem assim, por favor lembre-se de que os meus são feitos do mesmo material que a espátula que você tem na gaveta da sua cozinha”, completou.

