Ágora e BBI reduzem preço-alvo da Ânima para R$ 8 no final de 2023

A Ágora Investimentos e o Bradesco BBI anunciaram redução do preço-alvo da Ânima, de R$ 9,50 para R$ 8 no final de 2023, o que representa um potencial de alta de 68% em relação ao fechamento de ontem. A recomendação de Compra foi mantida.

Em relatório divulgado nesta quinta-feira, o analista Marcio Osako, do BBI, e o estrategista José Cataldo, da Ágora, afirmam que a mudança do preço-alvo foi feita após atualização das estimativas com resultados da Ânima referentes ao terceiro trimestre de 2022 e para aplicação de um novo parâmetro de taxa de desconto, de 13,5% (ante 13,0%).

“Reiteramos as ações da Ânima como nossa principal recomendação no setor com (i) valuation atrativo (7,4x o múltiplo P/L para 2024 ou 35% de desconto para COGN3 e YDUQ3), (ii) impulso positivo no crescimento dos lucros e expansão da margem, e (iii) maior risco de alta relacionado a um novo FIES”, descrevem Osako e Cataldo, no relatório.

Além disso, após a realização do “Dia do Investidor” da Ânima ontem, os especialistas destacam observar “fundamentos sólidos e redução da alavancagem em curso” na empresa.

