Aglomeração e tumulto marcam a espera de convidados por credenciais para a final da Copa América

A final da Copa América, entre Brasil e Argentina, foi precedida por momentos de desorganização no entorno do Maracanã. A autorização para presença de público fez com que milhares de brasileiros e argentinos se aglomerassem por três horas do lado de fora do estádio à espera de suas respectivas credenciais. As informações são de “O Globo”.

A distribuição dos bilhetes teve início ás 14h, quando já havia um grupo considerável de torcedores. Além disto, torcedores precisavam apresentar um teste PCR negativo realizado 48 horas antes da partida.

A Conmebol liberou 4,4 mil convites para as respectivas confederações (2.200 para a CBF e 2.200 para a AFA). A Associação de Futebol da Argentina deixou o consulado do país responsável por repassar os convites.

Em meio à aglomeração, houve cenas de tumulto. À medida que se aproximavam da entrada dos portões, os torcedores se espremiam ainda mais até conseguirem entrar no estádio.

