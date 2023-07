Agentes retidos por manifestantes são libertados no sul do México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/07/2023 - 18:04 Compartilhe

Treze agentes de segurança mexicanos retidos desde ontem por manifestantes supostamente infiltrados por um grupo criminoso foram libertados nesta terça-feira (11), após negociações com autoridades, informou a governadora do estado de Guerrero (sul), Evelyn Salgado.

Os moradores também desbloquearam a rodovia que leva à localidade turística de Acapulco, perto de Chilpancingo, onde cinco taxistas foram mortos no fim de semana, tuitou a governadora.

Os manifestantes exigem a libertação de duas pessoas que, segundo o governo, pertencem a uma quadrilha de narcotraficantes.

“Sem repressão ou confronto, conseguimos a soltura de 13 servidores públicos retidos, que já estão recebendo atendimento médico para garantir o seu bom estado físico”, informou Evelyn. Tratam-se de cinco membros da Guarda Nacional; cinco, de polícia estadual; e três funcionários, entre eles um agente federal.

Os moradores, que praticamente sitiaram Chilpancingo ontem, também devolveram um blindado da polícia, com o qual derrubaram uma das portas do palácio do governo estadual, destacou a governadora.

Por meio do diálogo iniciado na manhã de hoje, “construímos acordos no âmbito da lei”, acrescentou Evelyn, sem dar detalhes.

O estado de Guerrero é estratégico para o narcotráfico, por estar localizado na costa do Pacífico, segundo autoridades.

