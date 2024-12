Agentes da PRF admitem ter atirado em carro onde estava jovem de 26 anos

O superintendente da PRF no Rio de Janeiro, Vitor Almada, afirmou que os policiais rodoviários federais envolvidos na operação que deixou uma jovem de 26 anos baleada na cabeça admitiram em depoimento ter aberto fogo contra o carro. As informações foram transmitidas pela TV Globo.

No depoimento, os agentes teriam dito que ouviram som de disparos e pensaram vir do carro onde estava a jovem. Após reagirem, perceberam o engano. A equipe, formada por dois homens e uma mulher, já entregou suas armas para perícia e está afastada preventivamente.

Almada teria dito ainda que “nada justifica o que aconteceu”, e que “a abordagem foi totalmente equivocada e fora dos padrões de treinamento”.

Em entrevista a TV Globo, o pai da jovem e motorista do veículo, Alexandre de Silva Rangel, contou que dirigia quando um tiro atingiu o veículo. Ele mandou que a família abaixasse e encostou. “”Eles desceram falando: ‘Você atirou no meu carro por quê?” Eu falei: ‘Nem arma eu tenho, como é que eu atirei em você?'”, disse.

Em nota, a Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Brasília, determinou “abertura de procedimento interno para apuração dos fatos relacionados à ocorrência da noite de terça-feira, na BR-040, Rodovia Washington Luís”, disse o órgão em nota. “Os agentes envolvidos foram afastados preventivamente de todas as atividades operacionais.”

Entenda o caso

A jovem Juliana Leite Rangel, de 26 anos de idade, foi atingida com um tiro na cabeça enquanto viajava com a família, de cinco pessoas, para passar o Natal na casa de parentes em Itaipu, Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

O carro foi atingido por vários disparos feitos pelos agentes da PRF na Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu por volta das 21h. A jovem foi encaminhada ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Caxias, e precisou ser entubada, passou por cirurgia e o quadro de saúde é considerado gravíssimo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que “a paciente, foi atingida por arma de fogo no crânio, foi entubada e encaminhada diretamente para o centro cirúrgico, onde passou por procedimento, sem intercorrências. O quadro de saúde da vítima é gravíssimo”.

O pai da jovem, Alexandre da Silva Rangel, de 53 anos, também deu entrada na unidade de saúde com um tiro na mão esquerda. Ele foi avaliado pela cirurgia geral e ortopedia da unidade hospitalar, não sendo constatadas lesões ou fraturas, apenas um pequeno corte, e recebeu alta ainda na noite de terça-feira.

O carro de Alexandre com várias marcas de tiros e o da equipe da PRF foram rebocados para o pátio da delegacia federal, em Nova Iguaçu, onde será realizada a perícia e o depoimento dos policiais e das vítimas que estavam no carro, todos da mesma família.