‘Agente Oculto’: Filme de ação com Chris Evans, Ryan Gosling e Wagner Moura ganha trailer

A Netflix divulgou nesta terça-feira (24) o trailer de ‘Agente Oculto’, longa dirigido pelos irmãos Russo que traz Chris Evans e Ryan Gosling como antagonistas. Na trama do filme, que deve chegar ao streaming em 22 de julho, o personagem de Gosling também é conhecido como Agente Oculto e Sierra Six, enquanto Evans é seu grande adversário.

O longa é baseado no livro The Gray Man, de Mark Greaney. “Arrancado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry já foi um mercenário altamente qualificado e sancionado pela Agência. Mas agora a situação virou e ele é o alvo, caçado em todo o mundo por Hansen, um ex-membro da CIA que não vai parar por nada até derrubá-lo. A seu favor, Six conta com a ajuda da agente Dani Miranda (Ana de Armas). Ele vai precisar”, diz a sinopse oficiail.





O longa ainda conta com Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Alfre Woodard e o brasileiro Wagner Moura no elenco.