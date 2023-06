Agente de trânsito é assassinado no Maranhão após guinchar carro estacionado em local proibido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2023 - 21:48 Compartilhe

O agente de trânsito Wiryland de Oliveira, de 40 anos, foi assassinado na manhã deste sábado, 24, em São Luís, no Maranhão, depois de fazer a remoção de um carro que estava estacionado em um local proibido na Avenida São Marçal, perto de uma feira no bairro João Paulo, na capital.

O suspeito do homicídio é o dono do veículo removido, que não teria gostado da autuação e executado Oliveira minutos depois da discutir com a vítima. Ele fugiu do local depois do crime, mas já foi localizado e preso em flagrante pelas forças policiais do Estado.

Vídeos gravados por pessoas que acompanharam a briga, e que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que um homem, de camisa preta e boné, conversa com Wiryland de Oliveira, enquanto o veículo branco é guinchado.

Com a ajuda da equipe da Superintendência Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (SHPP), os agentes da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC) e do Grupo de Resposta Tática (GRT) localizaram o suspeito na cidade São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, e efetuaram a prisão do suspeito.

Com ele, foi encontrada uma arma de fogo, que estava enterrada em um terreno perto da casa usada pelo suspeito para se esconder, além de munições e uma chave de carro da marca Mercedes. O acusado e o irmão dele (suspeito de enterrar a arma) foram levados para a sede da Superintendência Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (SHPP), em São Luís.

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), usou as redes sociais para ressaltar a prisão do acusado de atirar contra o agente. “Nosso Sistema de Segurança Pública agiu prontamente na prisão do suspeito do assassinato do agente de trânsito de São Luís ocorrido na manhã deste sábado no bairro do João Paulo. Trabalho conjunto do Serviço de Inteligência das Polícias Civil e Militar, com SHPP e Seic.”

Solidariedade

Wiryland de Oliveira era filho de um dos investigadores da polícia, Clésio Santos Silva. Em nota, o delegado-geral Jair Paiva lamentou a morte do agente de trânsito e se solidarizou com a família do colega.

“A Polícia Civil do Maranhão se solidariza com a família do investigador de Polícia, Clésio Santos Silva, em virtude do falecimento de seu filho, Wiryland de Oliveira, ocorrido na manhã deste sábado (24), em São Luís”, disse Paiva. “A Polícia Judiciária se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de profissão, neste momento de dor e consternação.”

A Polícia Militar também emitiu uma nota de pesar sobre a morte do agente: “A Polícia Militar do Maranhão manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do agente de trânsito Wiryland de Oliveira”.

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) de São Luís também se solidarizou com a família e colegas de profissão de Wiryland e, em comunicado, informou que acionou as forças de segurança do Estado e do município “assim que tomou conhecimento do fato, para que fossem tomadas as devidas providências acerca do ocorrido.”

O prefeito da capital, Eduardo Braide (PSD), também lamentou a morte do agente, prestou homenagens aos familiares da vítima e tratou o assassinato do agente como “inaceitável”. “É inaceitável a morte do agente Wiryland de Oliveira, no exercício de suas funções, hoje, no bairro do João Paulo. Lamento profundamente o ocorrido”, escreveu Braide em suas redes sociais.

