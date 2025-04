Agente de famosos critica quem associa a profissão de modelo à prostituição

No quarto episódio do programa ‘Painel IstoÉ Gente’, comandado pelos jornalistas Matheus Baldi e Letícia Sena, Anderson Baumgartner, dono da Way Model — agência que representa nomes como Carol Trentini e Alessandra Ambrósio — manifestou-se sobre o uso da palavra “modelo” para se referir à garota de programa, como no caso do jogador Neymar, que supostamente participou de uma festa em um sítio de um amigo, em Araçoiaba da Serra, São Paulo.

Recentemente, Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, deu detalhes da suposta participação do atleta na festa e afirmou que manteve relações sexuais com o camisa 10 do Santos, da qual também teria participado mais uma garota de programa. O fato de a imprensa, em geral, se referir à profissional do sexo como “modelo” acabou gerando indignação entre profissionais da moda.

Questionado na atração sobre a associação da profissão de modelo à prostituição, Baumgartner criticou: “É um absurdo chamar uma garota de programa de modelo. Eu comecei em 1998, e mesmo naquela época já havia preconceito com a profissão.

“Pode ser que existam modelos que sejam garotas de programa, mas não podemos generalizar. Existe todo um trabalho de uma geração para mudar isso. A carreira de modelo é muito digna para ser associada a garota de programa”, dispara.

No bate-papo, Anderson Baumgartner também divulgou seu livro “Dando a Volta por Cima – A história de Anderson Baumgartner, fundador da maior agência de modelos e de celebridades do Brasil”. Em depoimento a Maurício Oliveira, a publicação de 186 páginas narra a trajetória do catarinense de Itajaí, que viu a mãe morrer ao seu lado após um acidente doméstico, perdeu o pai por câncer logo em seguida e precisou se afastar da escola por mais de um ano para cuidar dos irmãos mais novos — tudo isso com apenas 10 anos de idade.

