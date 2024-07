Agente brasileira é presa após fazer sexo com detento em Londres

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/07/2024 - 12:01 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 1 JUL (ANSA) – Uma agente penitenciária brasileira que trabalhava no presídio HMP Wandsworth, em Londres, foi detida após um vídeo em que ela é flagrada fazendo sexo com um detento dentro de uma cela viralizar nas redes sociais.

Segundo o jornal “The Guardian”, Linda de Sousa Abreu, de 31 anos, também é modelo na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans e terá que comparecer ao tribunal de Uxbrigde nesta segunda-feira (1º), quando a promotoria deve apresentar uma acusação formal contra ela.

A jovem foi alvo de uma investigação da Polícia Metropolitana de Londres depois que uma imagem dela fazendo sexo com um preso em uma cela viralizou nas redes sociais. Na gravação é possível ver que um outro prisioneiro fica de guarda na porta, documentando a cena.

Além disso, no vídeo que obteve milhares de visualizações na web, a mulher aparece com uniforme completo de agente penitenciária. De acordo com a imprensa britânica, Sousa Abreu foi presa preventivamente sob acusação de má conduta em cargos públicos.

No ano passado, Linda de Sousa Abreu ganhou destaque no Reino Unido depois de ter aparecido com o seu companheiro, chamado Nathan, no programa de TV “Open House: The Great Sex Experiment” (Open House: a grande experiência sexual, numa tradução livre), do Channel 4, sobre casais monogâmicos que optam por experimentar relacionamentos abertos. (ANSA).