AGENDA-Veja os principais eventos econômicos previstos para 2ª-feira nos mercados desenvolvidos

(Reuters) – SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JULHO

LONDRES – O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, e algumas das principais autoridades do BoE devem responder a perguntas de parlamentares sobre a estabilidade financeira do Reino Unido, com tópicos que provavelmente incluirão criptomoedas e turbulência no mercado de commodities. – 11h15 (de Brasília)

FRANKFURT – O membro votante do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, faz discurso sobre o euro digital. – 13h30 (de Brasília)

BRUXELAS – Participação da presidente do BCE, Christine Lagarde, e do membro do conselho executivo do BCE Fabio Panetta na reunião do Eurogrupo em Bruxelas.

LONDRES – Anil Kashyap, membro externo do Comitê de Política Financeira do Banco da Inglaterra, profere discurso sobre relatórios climáticos e gerenciamento de riscos, apresentado pela UK Finance em “É a Gestão de Risco, estúpido” – 7h (de Brasília)

NOVA YORK – O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, participa de um debate com moderação na conferência “Las Call on LIBOR: Final Steps to Transition” – 15h (de Brasília)

ESTOCOLMO – Será publicada a ata da reunião de política monetária do banco central sueco ocorrida em 29 de junho de 2022 – 4h30 (de Brasília)