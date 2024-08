Agenda olímpica: seleções de vôlei, futebol e basquete brigam pelas semifinais nesta terça-feira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2024 - 1:25 Para compartilhar:

Após um dia de conquistas em Paris, a terça-feira será cheia de atrações para o Brasil. Ouro em Tóquio, Isaquias Queiroz estreia na canoagem. No skate park feminino, Raicca Ventura, Dora Varella e Isadora Pacheco são as representantes brasileiras. O hipismo disputa a final dos saltos individuais, com Rodrigo Pessoa e Stephan Barcha brigando pelo ouro. A seleção feminina de futebol busca vaga na final, enquanto as equipes femininas de handebol e vôlei tentam lugar nas semis. Já o time de basquete masculino encara o Dream Team americano.

Confira a agenda do dia:

Hipismo

05h00 – Final – Saltos individual – Rodrigo Pessoa e Stephan de Freitas Barcha

Atletismo

05h20 – Classificatórias – lançamento de dardo masculino – grupo A – Pedro Henrique Nunes

05h50 – Repescagem – 110m com barreiras masculino – Rafael Pereira

06h15 – Classificatórias – salto em distância feminino – Eliane Martins e Lissandra Campos

06h20 – Repescagem – 400m Feminino – Tiffani Marinho

06h50 – Classificatórias – lançamento de dardo masculino – grupo B – Luiz Maurício da Silva

07h00 – Repescagem – 400m com barreiras masculino

07h30 – Repescagem – 200m masculino

Canoagem de velocidade

05h30 – Eliminatórias – C2 – 500m masculino – Isaquias Queiroz/Jacky Godmann

08h50 – Quartas de final – C2 – 500m masculino

Vela

07h03 – Formula Kite – 9ª, 10ª, 11ª e 12ª regatas – Bruno Lobo

07h05 – Nacra – 10ª, 11ª e 12ª regatas – Marina Arndt e João Bulhões

07h15 – 470 – 9ª e 10ª regatas – Isabel Swan e Henrique Haddad

10h43 – Ilca7 – Regata da medalha – Bruno Fontes

Skate park

07h30 – Classificatórias – feminino – Raicca Ventura, Dora Varella e Isadora Pacheco

12h30 – Final – feminino

Vôlei feminino

08h00 – Quartas de final – Brasil x República Dominicana

Vôlei de praia

13h – Quartas de final – Evandro/Arthur x Ahman/Hellvig

Futebol feminino

16h – Semifinal – Brasil x Espanha

Basquete masculino

16h30 – Quartas de final – Brasil x EUA

Handebol

16h30 – Quartas de final – Noruega x Brasil