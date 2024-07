Agenda olímpica: Seleção feminina de vôlei, judô e Cachorrão na natação são as atrações desta segunda, 29

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 0:01 Para compartilhar:

Depois de conquistar as primeiras medalhas na Olimpíada de Paris, o Brasil tem agenda cheia nesta segunda-feira, 29.

O judô volta ao tatame, com destaque para Rafaela Silva (57 kg), medalhista de ouro na disputa dos Jogos do Rio 2016. Daniel Cargnin, bronze nos Jogos de Tóquio 2020, também vai estar em ação.

Esperança de medalha, o vôlei feminino estreia às 8h contra o Quênia. Além disso, o Skate Street masculino finalmente vai ter a sua estreia após o cancelamento da prova no último sábado por conta das chuvas. Felipe Gustavo, Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler são os nomes do Brasil. As provas vão começar às 7h.

Na natação, Guilherme Costa, o Cachorrão, quinto colocado nos 400 metros livres, cai na piscina para a prova dos 800 metros nado livre.

Já no surfe, os brasileiros Gabriel Medina e João Chianca, no masculino, e Luana Silva, no feminino, voltam ao mar para a bateria correspondente às oitavas de final. Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel avançaram na repescagem e se juntaram ao trio.

Veja a agenda completa do Time Brasil nesta segunda

5h – Judô feminino (57 kg) e masculino (73kg): Rafaela Silva e Daniel Cargnin

6h – Hipismo CCE equipe e individual: Time Brasil, Carlos Parro, Rafael Losano, Márcio Carvalho Jorge

6h58 – Natação: Guilherme Costa

7h – Tênis dupla masculino: Thiago Monteiro/Thiago Seyboth

Tênis de mesa masculino: Vitor Ishiy

Skate street masculino: Felipe Gustavo, Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler

7h05 – Vela Skiff masculino (Marco Grael/Gabriel Simões)

7h15 – Vela Skiff feminino (Martine Grael/Kahena Kunze)

7h23 – Vela Windsurf (Mateus Isaacs)

8h – Vôlei feminino: Brasil x Quênia

8h05 – Esgrima florete masculino: Guilherme Toldo

8h15 – Tênis individual feminino: Beatriz Haddad

9h10 – Ciclismo mountain bike masculino: Ulan Bastos

9h30 – Tênis dupla feminino: Beatriz Haddad/Luisa Stefani

9h50 – Badminton simples feminino: Juliana Vieira

10h – Rugby feminino: Japão x Brasil

Hipismo final salto individual

11h – Judô masculino e feminino: disputa de medalhas

14h – Surfe masculino: Gabriel Medina e João Chianca

15h32 – Boxe feminino (60 kg): Beatriz Ferreira

16h20 – Boxe masculino (92 kg): Abner Teixeira

18h48 – Surfe feminino: Luana Silva, Tainá Hinckel e Tatiana Weston-Webb