Agenda Olímpica: Rayssa Leal e Rebeca Andrade em ação neste domingo, 28

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2024 - 0:01 Para compartilhar:

O domingo, 28, pode dar a primeira medalha para o Brasil nos Jogos de Paris 2024. Após um sábado frustrante e de derrotas para o Brasil no vôlei, basquete, judô e natação, o dia de competições vai marcar a participação da Rayssa Leal no Skate Street, uma das favoritas da competição.

Além disso, no judô, vai acontecer as estreias de Larissa Pimenta e Willian Lima, além de Ana Sátila na semifinal do caiaque. Outro destaque é a estreia do mesatenista Hugo Calderano, às 16h.

Outra estreia aguardada é da equipa da Ginástica Olímpica brasileira, que conta com Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Júlia Soares, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira. A exibição das brasileiras está prevista para começar a partir das 16h10

Nos esportes coletivos, daqui a pouco, às 4h, a seleção brasileira feminina de Handebol enfrenta a França após vencer a Espanha na estreia. Ao meio-dia, as mulheres do futebol enfrentam o Japão pela segunda rodada do Grupo C. As brasileiras venceram a Nigéria na estreia por 1 a 0.

Confira toda a programação do Brasil neste domingo

Handebol feminino

4h: Brasil x França – 2ª rodada do Grupo B

Tiro esportivo

4h15: Carabina de ar 10m feminino (classificação) – Geovana Meyer

Esgrima – (florete individual feminino)

4h30: Mariana Pistoia x Samantha Catantan (PHI) – primeira fase

5h25 – segunda fase

9h05 – oitavas de final

10h55 – quartas de final

14h – semifinais

15h50 – Finais

Tênis de mesa

5h – Yingnisha Sun (CHN) x Giulia Takahashi (BRA) – primeira fase

16h – Andy Pereira (CUB) x Hugo Calderano (BRA) – primeira fase

17h – Offiong Edem (NGR) x Bruna Takahashi (BRA) – primeira fase

Judô – (-52kg feminino)

5h – Larissa Pimenta (BRA) x Djamila Silva (CPV) – segunda fase eliminatória

5h – Willian Lima (BRA) x Sardor Nurillaev (UZB) – segunda fase eliminatória

6h10 às 8h16: eliminatórias, oitavas e quartas de final

11h às 13h09: repescagem, semifinal, disputa do bronze e final

Hipismo

5h30: CCE, adestramento individual e por equipes – Carlos Parro, Rafael Losano e Marcio Carvalho Jorge

Vôlei de praia

6h: Carol/Bárbara (BRA) x Akiko/Ishii (JPN) – 1ª rodada do Grupo E

11h: Ana Patrícia/Duda (BRA) x Marwa/Elghobashy (EGY) – 1ª rodada do Grupo A

15h: Evandro/Arthur (BRA) x Horl/Horst (AUT) – 1ª rodada do Grupo E

Skate street feminino

Brasileiros: Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto

7h: preliminar

12h: final

Natação

7h: Maria Fernanda Costa – 200m livre – baterias

16h50: 200m livre – Semifinais

Tênis (primeira rodada)

7h: Tomas Etcheverry (ARG) x Thiago Wild (BRA)

Por volta de 11h30: Thiago Monteiro (BRA) x Sebastian Baez (ARG)

Por volta de 11h30: Beatriz Haddad (BRA) x Varvara Gracheva (FRA)

Por volta de 13h00: Laura Pigossi (BRA) x Dayana Yastremska (UKR)

11h30: Beatriz Haddad/Luisa Stefani (BRA) x Yuan/Zhang (RPC)

Vela

Mateus Isaac – Windsurf

7h: 1ª regata

Horário a definir – 2ª regata

Horário a definir – 3ª regata

Horário a definir – 4ª regata

Martine Grael e Kahena Kunze – 49er FX feminino

7h35 – 1ª regata

Horário a definir – 2ª regata

Horário a definir – 3ª regata

Marco Grael e Gabriel Simões – 49er FX masculino

8h15 – 1ª regata

Horário a definir – 2ª regata

Horário a definir – 3ª regata

Ciclismo mountain bike

9h10 – Croos-Country feminino – Raiza Goulão

Canoagem slalom

Caiaque individual feminino (Ana Sátila)

10h30: Semifinal

12h45: Final

Badminton

10h40: Ygor Coelho (BRA) x Kodai Naraoka (JPN) – 1ª rodada do Grupo J

Futebol feminino

12h – Brasil x Japão – 2ª rodada do Grupo C

Rugby Sevens

12h – Brasil x França – 1ª rodada do Grupo C

15h – Estados Unidos x Brasil – 2ª rodada do Grupo C

Boxe (92kg masculino )

15h16 – Patrick Brown (GBR) x Keno Marley (BRA) – Oitavas de final