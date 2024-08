Agenda olímpica: futebol, vôlei de quadra e canoagem são destaques na briga por medalhas

Diego Ferroni Diego Ferron - https://istoe.com.br/author/diego/ 10/08/2024 - 0:54 Para compartilhar:

No último final de semana de Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil vai com a força feminina em busca de mais medahas. No futebol a disputa pelo o ouro será contra as americanas. No vôlei, as brasileiras vão enfrentar a Turquia na disputa pelo bronze. Na canoagem, Ana Paula Vergutz e Valdenice Conceição remam pelas vagas nas finais da canoagem de velocidade, que serão decididas ainda no sábado.

Depois da conquista da prata por Isaquias Queiroz, chegou a vez de as mulheres tentarem o pódio na canoagem de velocidade em Paris. Ana Paula Vergutz e Valdenice Conceição vão disputar as semifinais do caiaque 500m e da canoa 200m, respectivamente.

Confira a agenda olímpica deste sábado

Pentatlo moderno

05h10 – Semifinal A – individual feminino – Isabela Abreu

Canoagem de velocidade

05h50 – Semifinal 3 – caiaque 500m feminino – Ana Paula Vergutz

06h50 – Semifinal 2 – canoa 200m feminino – Valdenice Conceição

08h00 – Final – Caiaque 500m feminino

08h50 – Final – Canoa 200m feminino

Levantamento de peso

11h00 – Final – até 81kg feminino – Laura Nascimento Amaro

Futebol

12h00 – Final – Brasil x EUA

Vôlei de quadra

12h15 – Disputa do bronze – Brasil x Turquia