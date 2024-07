Agenda olímpica: futebol masculino e rugby sevens começam nesta quarta; confira a programação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2024 - 0:01 Para compartilhar:

A Olimpíada de Paris-2024 vai começar! Mesmo com a cerimônia de abertura acontecendo apenas na sexta-feira, 26, o pontapé inicial dos eventos esportivos será nesta quarta, 24, a partir das 10h (horário de Brasília) e, portanto, é importante ficar de olho na agenda olímpica.

As primeiras disputas oficiais do torneio serão do futebol masculino. Às 10h, Uzbequistão x Espanha, e Argentina x Marrocos medem forças na primeira rodada do grupo C e B do torneio, respectivamente.

Além do futebol, o rugby sevens também é destaque do dia de abertura da competição. Confira todos os jogos e os horários (hora oficial de Brasília) que acontecerão no primeiro dia da Olimpíada de Paris-2024:

10:00 – Futebol masculino – Grupo C: Uzbequistão x Espanha

10:00 – Futebol masculino – Grupo B: Argentina x Marrocos

10:30 – Rugby sevens masculino – Grupo B: Austrália x Samoa

11:00 – Rugby sevens masculino – Grupo B: Argentina x Quênia

11:30 – Rugby sevens masculino – Grupo C: França x Estados Unidos

12:00 – Futebol masculino – Grupo C: Egito x República Dominicana

12:00 – Futebol masculino – Grupo A: Guiné x Nova Zelândia

12:00 – Rugby sevens masculino – Grupo C: Fiji x Uruguai

12:30 – Rugby sevens masculino – Grupo A: Irlanda x África do Sul

13:00 – Rugby sevens masculino – Grupo A: Nova Zelândia x Japão

14:00 – Futebol masculino – Grupo D: Japão x Paraguai

14:00 – Futebol masculino – Grupo B: Iraque x Ucrânia

14:00 – Rugby sevens masculino – Grupo B: Austrália x Quênia

14:30 – Rugby sevens masculino – Grupo B: Argentina x Samoa

15:00 – Rugby sevens masculino – Grupo C: França x Uruguai

15:30 – Rugby sevens masculino – Grupo C: Fiji x Estados Unidos

16:00 – Futebol masculino – Grupo D: Mali x Israel

16:00 – Futebol masculino – Grupo A: França x Estados Unidos

16:00 – Rugby sevens masculino – Grupo A: Irlanda x Japão

16:30 – Rugby sevens masculino – Grupo A: Nova Zelândia x África do Sul