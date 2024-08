Agenda olímpica: finais do surfe e da ginástica artística com duelo entre Rebeca e Biles marcam o sábado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2024 - 0:55 Para compartilhar:

Depois de conquistar o primeiro ouro em Paris, o Brasil tem esperança de novas medalhas neste sábado (3). O fim de semana começa com surfe feminino e masculino, com Tati Weston-Webb e Gabriel Medina. O brasileiro vai encarar o australiano Jack Robinson, terceiro do ranking mundial. Depois, a brasileira enfrentará a costarriquenha Brisa Henessy, que eliminou Luana Silva nas quartas. Caso avancem na competição, os atletas disputarão as finais ainda neste sábado, em busca do ouro.

Na ginástica artística, o mundo vai parar para acompanhar o duelo da Rebeca Andrade contra Simone Biles na final individual do salto. As duas maiores ginastas do mundo entrarão na Arena pela disputa da medalha de ouro. Nos Jogos do Japão 2021, a brasileira não precisou disputar com a americana, que acabou se retirando das finais individuais, por questões de saúde mental.

No Boxe, Bia Ferreira volta ao ringue para brigar por uma vaga na final, enquanto Fernando Balotelli segue para as provas restantes do decatlo. A seleção feminina de futebol também entra em campo contra a anfitriã, França, valendo um lugar nas semifinais.

Confira a agenda olímpica do Brasil neste sábado:

Tiro esportivo

04h00 – Classificatória – Skeet feminino – Georgia Furquim

10h30 – Final – Skeet feminino

Remo

04h30 – Final C – Skiff individual feminino – Beatriz Tavares

04h42 – Final C – Skiff individual masculino – Lucas Verthein

Atletismo

05h05 – Decatlo – 6ª prova – 110m com barreiras – Fernando “Balotelli”

06h55 – Rodada preliminar – 100m Masculino – Erik Cardoso, Felipe Bardi e Paulo André

05h55 – Decatlo – 7ª prova – lançamento de disco – grupo A – Fernando “Balotelli”

06h20 – Repescagem – 800m – Flávia Lima

06h55 – Primeira rodada – 100m masculino – Erik Cardoso, Felipe Bardi e Paulo André

07h05 – Decatlo – 7ª prova – lançamento de disco – grupo B – Fernando “Balotelli”

08h40 – Decatlo – 8ª prova – salto com vara – Fernando “Balotelli”

14h10 – Decatlo – 9ª prova – lançamento de dardo – grupo A – Fernando “Balotelli”

14h35 – Final – arremesso de peso masculino – Wellington Morais

15h10 – Decatlo- 9ª prova – lançamento de dardo – grupo B – Fernando “Balotelli”

15h20 – Final – salto triplo feminino – Gabriele Santos

16h45 – Final – Decatlo – 10ª prova – 1.500m – Fernando “Balotelli”

Judô

05h30 – Oitavas de final – Brasil x Cazaquistão

06h00 – Quartas de final – equipes mistas

06h30 – Repescagem – equipes mistas

07h30 – Semifinais – equipes mistas

11h00 – Disputa do bronze A – equipes mistas

11h40 – Disputa do bronze B – equipes mistas

12h20 – Final – equipes mistas

Tiro com arco

05h48 – Oitavas de final – individual feminino – Ana Luiza Caetano x Lisa Barbelin (FRA)

08h00 – Quartas de final – individual feminino

08h52 – Semifinais – individual feminino

09h33 – Disputa do Bronze – individual feminino

09h46 – Final – individual feminino

Ciclismo de estrada

06h00 – Prova de estrada masculina – Vinícius Rangel

Vela

07h05 – Ilca6 – 4ª, 5ª e 6ª regatas – Gabriella Kidd

07h20 – Ilca7 – 5ª e 6ª regatas – Bruno Fontes

07h33 – IQFoil – quartas de final, semifinal e final – Mateus Isaac

08h05 – Nacra – 1ª, 2ª e 3ª regatas – Marina Ardnt e João Bulhões

10h45 – 470 – 3ª e 4ª regatas – Isabel Swan e Henrique Haddad

Handebol feminino

09h00 – Rodada Preliminar – Brasil x Angola

Canoagem Slalom

10h30 – Primeira rodada – caiaque cross feminino – Ana Sátila

11h40 – Primeira rodada – caiaque cross masculino – Pepê Gonçalves

13h05 – Repescagem – caiaque cross feminino

13h45 – Repescagem – caiaque cross masculino

Ginástica artística

11h20 – Final – salto feminino – Rebeca Andrade

Surfe

14h00 – Semifinal masculina – bateria 1 – Alonso Correa (PER) x Kauli Vaast (FRA)

14h36 – Semifinal masculina – bateria 2 – Gabriel Medina x Jack Robinson (AUS)

15h12 – Semifinal feminina – bateria 1 – Caroline Marks (EUA) x Johanne Defay (FRA)

15h48 – Semifinal feminina – bateria 2 – Tatiana Weston-Webb x Brisa Henessy (CRC)

16h24 – Disputa do bronze – masculina

17h00 – Final – masculino

17h36 – Disputa do bronze – feminino

18h12 – Final – feminino

Futebol feminino

16h00 – Quartas de final – Brasil x França

Boxe

17h08 – Semifinal – peso leve feminino – Bia Ferreira x Kelle Harrington (IRL)