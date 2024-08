Agenda olímpica: esperança no surfe e novo duelo de Rebeca e Biles marcam esta segunda-feira, 5

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2024 - 23:43 Para compartilhar:

Após um final de semana de poucas medalhas e muitas eliminações, a segunda-feira (5) pode animar a torcida brasileira, com chances de ouro no surfe e de pódio na ginástica artística.

Rebeca Andrade vai encarar Simone Biles mais duas vezes, nas finais da trave e do solo. Já Gabriel Medina e Tati-Weston Webb buscam suas primeiras medalhas olímpicas. O vôlei tem emoção nas areias e na quadra.

A maior medalhista brasileira nesta olimpíada, Rebeca Andrade vai se despedir de Paris em grande estilo. A ginásta vai disputar as finais individuais da trave e do solo em busca do pódio inédito nas modalidades. As decisões terão novamente a número 1 do mundo, Simone Biles, como principal adversária. Julia Soares também compete nas finais da trave.

Sem condições climáticas no último sábado, as disputas do surfe tiveram que ser adiadas para esta segunda-feira. Tati Weston-Webb e Gabriel Medina vão finalmente entrar no mar do Tahiti em busca de medalhas. Medina vai encarar o australiano Jack Robinson, terceiro do ranking mundial. Logo depois, Tati enfrentará a costarriquenha Brisa Henessy, que eliminou Luana Silva nas quartas. Caso avancem na competição, os atletas devem disputar as finais em seguida, em busca do ouro.

Após uma difícil classificação na primeira fase, a seleção masculina de vôlei enfrenta os Estados Unidos em busca de vaga nas semifinais. O Brasil perdeu dois dos três jogos até agora. Já os americanos chegam invictos. Na praia o retrospecto é o contrário, a dupla brasileira Ana Patrícia e Duda, lideram o ranking mundial e não perderam nenhum set nesta olimpíada. As adversárias são as japonesas que que venceram apenas uma partida até o momento.

Confira a agenda do Brasil desta segunda-feira:

Triatlo

03h00 – Final – revezamento misto – Brasil (Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manoel Messias e Vittoria Lopes)

Saltos ornamentais

05h00 – Rodada preliminar – plataforma 10m – individual feminino – Ingrid Oliveira

10h00 – Semifinal – plataforma 10m – individual feminino

Atletismo

05h05 – Primeira rodada – 400m com barreiras masculino – Alison dos Santos e Matheus Lima

05h40 Classificatórias – salto com vara feminino – Juliana Campos

05h50 – Repescagem – 400m com barreiras feminino – Chayenne da Silva

06h55 – Primeira rodada – 400m feminino – Tiffani Marinho

07h50 – Repescagem – 200m feminino – Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins

14h55 – Primeira rodada – 200m Masculino – Renan Gallina

15h45 – Semifinal – 200m feminino – Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins

Vela

07h05 – Nacra – 7ª, 8ª e 9ª regatas – Marina Arndt e João Bulhões

07h13 – Formula Kite – 5ª, 6ª, 7ª e 8ª regatas – Bruno Lobo

07h15 – Ilca6 – 9ª e 10ª regatas – Gabriella Kidd

09h40 – Ilca7 – 9ª e 10ª regatas – Bruno Fontes

12h05 – 470 – 7ª e 8ª regatas – Isabel Swan e Henrique Haddad

Ginástica artística

07h38 – Final – trave – Julia Soares e Rebeca Andrade

09h23 – Final – solo feminino – Rebeca Andrade

Hipismo

09h00 – Classificatórias – saltos individual – Rodrigo Pessoa, Pedro Veniss e Stephan Barcha

Tênis de mesa

10h00 – Oitavas de final – equipes masculinas – Brasil x Portugal

15h00 – Oitavas de final – equipes femininas – Brasil x Coreia do Sul

Canoagem Slalom

10h30 – Quartas de final – caiaque cross feminino – Ana Sátila

11h15 – Semifinal – caiaque cross feminino

11h43 – Final – caiaque cross feminino

Surfe

18h00 – Semifinal – bateria 1 – Alonso Correa (PER) x Kauli Vaast (FRA)

18h36 – Semifinal – bateria 2 – Gabriel Medina x Jack Robinson (AUS)

19h12 – Semifinal – bateria 1 – Caroline Marks (EUA) x Johanne Defay (FRA)

19h48 – Semifinal – bateria 2 – Tatiana Weston-Webb x Brisa Henessy (CRC)

20h24 – Disputa do bronze – masculino

21h05 – Disputa do bronze – feminino

21h46 – Final – masculino

22h27 – Final – feminino

Vôlei masculino

16h00 – Brasil x Estados Unidos

Vôlei de praia

16h – Oitavas de final – Duda/Ana Patrícia x Akiko/Ishii (JAP)