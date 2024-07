Agenda olímpica: disputas por medalhas no judô, ginástica e ciclismo nesta quarta, 31

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 23:12 Para compartilhar:

Depois da histórica medalha de bronze na ginástica artística, o Brasil terá um dia de menos favoritismo ao pódio nesta quarta-feira (31) nas Olimpíadas 2024. O Brasil volta à briga na modalidade com Diogo Soares, na final individual geral masculina.

Ana Sátila luta pelo pódio na prova na canoagem slalom. Rafael Macedo vai buscar medalha do judô brasileiro contra o holandês Noël van ‘t End, na categoria até 90kg. Gustavo Balaloka pode conquistar a primeira medalha da história do Brasil no ciclismo. Competindo no BMX Freestyle, ele está entre os candidatos ao pódio, depois de passar para a final com a oitava melhor nota.

A seleção masculina de vôlei volta à quadra em busca de vaga nas quartas de final contra a Polônia. Já a seleção feminina de futebol precisa vencer ou empatar com a Espanha, atual campeã mundial e líder do grupo C. Em caso de derrota, as brasileiras vão precisar contar com a derrota da Nigéria para o Japão, para se classificarem como uma das melhores terceiras colocadas.

Confira a agenda desta quarta-feira (31):

Triatlo

03h00 – Final feminina – Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes

05h45 – Final masculina – Manoel Messias e Miguel Hidalgo

Vôlei masculino

04h00 – Fase de grupos – Brasil x Polônia

Remo

04h54 – Semifinal C/D – Skiff simples masculino – Lucas Verthein

05h14 – Semifinal C/D – Skiff simples feminino – Beatriz Tavares

Judô

05h50 – Primeira rodada – até 90kg masculino – Rafael Macedo x Noël van ‘t End (HOL)

07h20 – Oitavas de final – até 90kg masculino

08h16 – Quartas de final – até 90kg masculino

11h34 – Repescagem – até 90kg masculino

11h51 – Semifinal – até 90kg masculino

12h49 – Disputa do bronze – até 90kg masculino

13h09 – Final – até 90kg masculino

Vela

07h15 – 49erFX – 10ª, 11ª E 12ª regatas – Martine Grael e Kahena Kunze

09h03 – IQFoil – 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª regatas – Matheus Isaac

09h50 – 49er – 10ª, 11ª E 12ª regatas – Marco Grael e Gabriel Simões

Ciclismo BMX Freestyle

09h44 – Final masculina – Gustavo Bala Loka

Canoagem slalom

10h30 – Semifinal feminina – C1 – Ana Sátila

12h25 – Final – C1

Tênis de mesa

11h – Oitavas de final – Hugo Calderano x Alexis Lebrun (FRA)

Boxe

11h02 – Oitavas de final – peso pena – Luiz Oliveira Bolinha x Jahmal Harvey (EUA)

17h08 – Quartas de final – peso leve – feminino – Bia Ferreira x Chelsey Heijnen (HOL)

Futebol feminino

12h00 – Primeira fase – Brasil x Espanha

Tênis

12h00 – Segunda rodada – duplas feminino – Bia Haddad/Luisa Stefani x Boulter/Watson (GBR)

Ginástica artística

12h30 – Final – individual geral masculina – Diogo Soares

Tiro esportivo

12h45 – Classificatórias – Carabina 50m 3 Posições feminino – Geovana Meyer

Vôlei de praia

15h00 – Evandro/Arthur x Schachter/Dearing (CAN)

Natação

16h13 – Final – 1500m livre feminino – Beatriz Dizotti