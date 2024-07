Agenda Olímpica: Brasil é destaque deste sábado, 27; veja programação completa dos Jogos de Paris 2024

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2024 - 0:01 Para compartilhar:

Depois de uma belíssima cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024, realizada sexta-feira, 26, todas as atenções voltam para as disputas esportivos. Já nesse sábado, 27, teremos os primeiros eventos valendo medalha. Serão mais de 25 modalidades em disputa, com a grande maioria estreando no torneio.

O dia também é repleto de brasileiros em ação, tanto em eventos individuais como em modalidades coletivas. Já as 3h30 começa o badminton, modalidade que o Brasil conta com Ygor Coelho no masculino e Juliana Viana Viera no feminino. A delegação brasileira encerra o dia com a primeira rodada do surfe, esporte em que o Brasil busca pelo menos uma medalha. Confira na sequência a programação do Brasil e os demais eventos desse sábado.

Progamação brasileira

Badminton (fase de grupos masculino)

3h30min – Ygor Coelho

Basquete (fase de grupos)

12h15min – França x Brasil

Boxe (até 54kg feminino)

10h30min – Tatiana Chagas

Boxe (até 60kg feminino)

11h18min – Beatriz Ferreira

Boxe (até 80kg masculino)

12h38min – Wanderley Pereira

Canoagem Slalom (feminino K1)

10h50min – Ana Sátila

13h50min – Ana Sátila

Canoagem Slalom (masculino C1)

10h – Pepê Gonçalves

12h10min – Pepê Gonçalves

Esgrima (espada individual feminina)

5h – Nathalie Moelllhausen

Ginástica Artística (qualificatório)

6h – Arthur Nory e Diogo Soares

Hipismo (adestramento por equipes)

4h30min – Brasil

Hipismo (adestramento individual)

4h30min – Carlos Parro, Márcio Jorge e Rafael Losano

Judô (até 48kg feminino)

5h – Natasha Ferreira

Judô (até 46kg masculino)

5h – Michel Augusto

Natação (400m livre feminino)

6h – Gabrielle Roncatto e Maria Fernanda Costa

Natação (400m livre por equipes feminino)

6h – Brasil

Natação (400m livre por equipes masculino)

6h – Brasil

Natação (400m livre masculino)

6h – Guilherme Costa

Remo (skiff simples masculino)

4h – Lucas Verthein

Remo (skiff simples feminino)

5h12min – Beatriz Tavares

Skate (street masculino)

7h – Giovanni Vianna, Felipe Gustavo e Kelvin Hoefler

Surfe (individual masculino)

15h10min – Filipe Toledo

15h45min – Gabriel Medina

16h20min – João Chianca

Surfe (individual feminino)

20h33min – Tatiana Weston-Webb

21h43min – Tainá Hinckel e Luana Silva

Tênis (simples feminino)

7h – Laura Pigossi x Dayana Yastremska

7h – Beatriz Haddad Maia x Varvara Gracheva

Tênis (duplas femininas)

7h – Beatriz Haddad Maia/Luisa Stefani x Yuan Yue/Zhang Shuai

Tênis de mesa (individual masculino)

10h – Hugo Calderano

10h – Vitor Ishiy

10h – Guilherme Teodoro

Tênis de mesa (individual feminino)

10h – Giulia Takahashi

10h – Bruna Takahashi

10h – Bruna Alexandre

Tênis de mesa (dupla mistas)

12h15min – Ishiy/Takahashi x Robles/Xiao

Tiro esportivo (pistola de ar 10m)

5h30min – Philipe Chateaubrian

Vôlei masculino

8h – Itália x Brasil

Vôlei de praia masculino

14h – André/George x AbichaElgraoui

Todos os eventos

Badminton

3h30: Duplas Mistas – Fase de Grupos

4h20: Duplas Mistas e Simples Feminino – Fase de Grupos

5h10: Duplas Masculinas e Femininas – Fase de Grupos

6h00: Duplas Femininas e Simples Masculino – Fase de Grupos

9h00: Duplas Mistas – Fase de Grupos

9h50: Duplas Mistas e Simples Feminino – Fase de Grupos

10h40: Duplas Masculinas e Femininas – Fase de Grupos

11h30: Duplas Masculinas e Femininas, Simples Masculino – Fase de Grupos

14h30: Simples Feminino e Duplas Masculinas – Fase de Grupos

15h20: Duplas Masculinas – Fase de Grupos

16h10: Duplas Femininas – Fase de Grupos

17h00: Duplas Femininas e Simples Masculino – Fase de Grupos

Basquete Masculino

6h00: Austrália x Espanha (Grupo A)

8h30: Alemanha x Japão (Grupo B)

12h15: França x Brasil (Grupo B)

16h00: Grécia x Canadá (Grupo A)

Boxe

10h30: 54kg Feminino – Primeira Fase Preliminar

11h18: 60kg Feminino – Primeira Fase Preliminar

12h06: 63,5kg Masculino – 1ª Fase Preliminar

12h38: 80kg Masculino – 1ª Fase Preliminar

15h00: 54kg Feminino – Primeira Fase Prelimina

15h48: 60kg Feminino – Primeira Fase Preliminar

16h36: 63,5kg Masculino – 1ª Fase Preliminar

17h08: 80kg Masculino – 1ª Fase Preliminar

Canoagem Slalom – Estádio Náutico Água Branca

10h00: Canoagem Individual Masculina

10h50: Caiaque Individual Feminino

12h10: Canoagem Individual Masculina

13h00: Canoagem Individual Feminino

Ciclismo de Estrada

9h30: Contrarrelógio individual feminino (FINAL)

11h34: Contrarrelógio individual masculino (FINAL)

Esgrima

5h00: Espada individual feminina – 1ª fase

5h25: Sabre individual masculino – 1ª fase

5h50: Espada individual feminina – 2ª fase

7h30: Sabre individual masculino – 2ª fase

9h10: Espada individual feminina – oitavas de final

10h00: Sabre individual masculino – oitavas de final

10h50: Espada individual feminina – quartas de final

11h15: Sabre individual masculino – quartas de final

14h00: Espada individual feminina – semifinal 1

14h25: Espada individual feminina – semifinal 2

14h50: Sabre individual masculino – semifinal 1

15h15: Sabre individual masculino – semifinal 2

15h40: Espada individual feminina – disputa bronze

16h05: Sabre individual masculino – disputa bronze

16h30: Espada individual feminina – final

16h55: Sabre individual masculino – final

Futebol Masculino

10h00: República Dominicana x Espanha (Grupo C) – Estádio Bordeaux

10h00: Argentina x Iraque (Grupo B) – Estádio de Lyon

12h00: Uzbequistão x Egito (Grupo C) – Estádio La Beaujoire

12h00: Ucrânia x Marrocos (Grupo B) – Estádio Geoffroy-Guichard

14h00: Nova Zelândia x EUA (Grupo A) – Estádio de Marselha

14h00: Israel x Paraguai (Grupo D) – Parc des Princes

16h00: Japão x Mali (Grupo D) – Estádio Bordeaux

16h00: França x Guiné (Grupo A) – Estádio de Nice

Ginástica Artística

6h00: Masculino, classificatória – subdivisão 1

10h30: Masculino, classificatória – subdivisão 2

15h00: Masculino, classificatória – subdivisão 3

Handebol Masculino

4h00: Espanha x Eslovênia (Grupo A)

6h00: Hungria x Egito (Grupo B)

9h00: Croácia x Japão (Grupo A)

11h00: Noruega x Argentina (Grupo B)

14h00: Alemanha x Suécia (Grupo A)

16h00: Dinamarca x França (Grupo B)

Hipismo

4h30: CCE por equipes – Adestramento

4h30: CCE individual – Adestramento

Hóquei na Grama

5h00: Grã-Bretanha x Espanha (Grupo A Masculino)

5h30: Bélgica x Irlanda (Grupo B Masculino)

7h45: Países Baixos x África do Sul (Grupo A Masculino)

8h15: Austrália x Argentina (Grupo B Masculino)

12h00: Alemanha x França (Grupo A Masculino)

12h30: Índia x Nova Zelândia (Grupo B Masculino)

14h45: Argentina x EUA (Grupo B Feminino)

15h15: Países Baixos x França (Grupo A Feminino)

Judô

5h00: -48kg feminino – 1ª Fase Eliminatória

5h00: -60kg masculino – 1ª Fase Eliminatória

5h28: -48kg feminino – 2ª Fase Eliminatória

5h28: -60kg masculino – 2ª Fase Eliminatória

7h20: -48kg feminino – Oitavas de final

7h20: -60kg masculino – Oitavas de final

8h16: -48kg feminino – Quartas de final

8h16: -60kg masculino – Quartas de final

11h00: -48kg feminino – Repescagem

11h17: -48kg feminino – Semifinais

11h34: -60kg masculino – Repescagem

11h51: -60kg masculino – Semifinais

12h18: -48kg feminino – Disputas pelo bronze

12h38: -48kg feminino – Final

12h49: -60kg masculino – Disputa pelo bronze

13h09: -60kg masculino – Final

Natação

6h00: 100m borboleta Feminino – Baterias

6h00: 400m livre Feminino – Baterias

6h00: 100m peito Masculino – Baterias

6h00: 400m livre Masculino – Baterias

6h00: Rev. 4x100m livre Fem. – Baterias

6h00: Rev. 4x100m livre Masc. – Baterias

15h30: 100m borboleta Feminino – Semifinais

15h42: 400m livre Masculino – Final

15h55: 400m livre Feminino – Final

16h15: 100m peito Masculino – Semifinais

16h37: Rev. 4x100m livre Fem. – Final

16h50: Rev. 4x100m livre Masc. – Final

Polo Aquático

09h00: Países Baixos x Hungria (Grupo A Feminino)

10h35: Grécia x EUA (Grupo B Feminino)

13h30: Espanha x França (Grupo B Feminino)

15h05: Austrália x China (Grupo A Feminino)

Remo

4h00: Masculino Sculls Individual – Bateria

5h12: Feminino Sculls Individual – Bateria

6h30: Masculino Sculls Duplo – Bateria

7h00: Feminino Sculls Duplo – Bateria

7h30: Masculino Sculls Quádruplo – Bateria

7h50: Feminino Sculls Quádruplo – Bateria

Rugby Sevens

9h30: Masculino – Colocação 5º – 8º lugar

10h00: Masculino – Colocação 5º – 8º lugar

10h30: Masculino – Semifinal

11h00: Masculino – Semifinal

11h30: Masculino – Colocação 11º e 12º lugar

12h00: Masculino – Colocação 9º e 10º lugar

13h00: Masculino – Colocação 7º e 8º lugar

13h30: Masculino – Colocação 5º e 6º lugar

14h00: Masculino – Disputa pela medalha bronze

14h45: Masculino – Disputa pela medalha de ouro

Saltos Ornamentais – Centro Aquático

6h00: Trampolim 3m sincronizado feminino – Final

Skate

7h00: Street Masculino- Preliminar

12h00: Street Masculino- Final

Surfe

14h00: Masculino Rodada 1

18h48: Feminino Rodada 1

Tênis

7h00: Masculino e feminino individual – 1ª Rodada

7h00: Duplas Masculinas femininas – 1ª Rodada

14h00: Masculino e feminino individual – 1ª Rodada

Tênis de Mesa

10h00: Individual Masc/Fem – Rd. Preliminar

11h30: Duplas mistas – Oitavas de final

15h00: Individual Masc/Fem – Primeira fase

Tiro Esportivo

4h00: C. Carabina de Ar 10m Equipe Mista – Parte 1

5h30: Carabina de Ar 10m Equipe Mista – Bronze

5h30: Pistola de Ar 10m Masculino – Classificação

6h00: Carabina de Ar 10m Equipe Mista – Ouro

7h30: Pistola de Ar 10m Feminino – Classificação

Vôlei

4h00: Japão x Alemanha (Grupo C Masculino)

8h00: Itália x Brasil (Grupo B Masculino)

12h00: Polônia x Egito (Grupo B Masculino)

16h00: EUA x Argentina (Grupo C Masculino)

Vôlei de Praia

9h00: Masculino ou Feminino – Jogo preliminar

10h00: Masculino ou Feminino – Jogo preliminar

13h00: Masculino ou Feminino – Jogo preliminar

14h00: Masculino ou Feminino – Jogo preliminar

17h00: Masculino ou Feminino – Jogo preliminar

18h00: Masculino ou Feminino – Jogo preliminar