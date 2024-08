Agenda olímpica: chances de medalhas no tênis de mesa e no judô nesta sexta-feira, 2

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2024 - 0:02 Para compartilhar:

Depois de mais duas pratas para o Brasil, a segunda semana dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 abre com as tradicionais competições de atletismo. O principal destaque do dia fica com Hugo Calderano na semifinal do tênis de mesa. O Brasil ainda entra em ação no judô e no tiro com arco; nas quadras, o vôlei e o basquete masculino brigam pela última chance.

No judô, o Brasil vai ao tatame com a top 5 do ranking mundial, Beatriz Souza e com o medalhista de bronze de Londres 2012 e da Rio 2016, Rafael Silva. No tênis de mesa, Hugo Calderano, sexto melhor mesatenista do mundo, vai enfrentar o sueco Truls Moregard, 20 posições abaixo no ranking mundial na semifinal.

Nas quadras, as seleções masculinas de basquete e de vôlei não tiveram bom desempenho até o momento e lutam pela vaga nas quartas de final. A seleção de Bernardinho precisa vencer o Egito por 3 a 0 ou 3 a 1. Já os meninos da bola laranja precisarão contar com os resultados de outras seleções mesmo que consigam o triunfo contra o Japão.

O Brasil ainda briga por medalhas no tiro com arco com Marcus D´Almeida e Ana Luiza Caetano. Serão realizadas as oitavas, quartas, semis e as disputas de medalha da dupla mista. A dupla faz uma ótima Olimpíada e pode surpreender. Na ginástica de trampolim, Camilla Lopes tem uma apresentação que, se não tiver quedas, a coloca na briga pela medalha.

Confira a agenda desta sexta-feira:

Atletismo

05h05 – Decatlo – 1ª prova – 100m – Fernando “Balotelli”

05h15 – Classificatórias – salto em altura feminino – Valdileia Martins

05h55 – Decatlo – 2ª prova – salto em distância masculino – Fernando “Balotelli”

06h50 – 100m feminino 1ª Rodada – Ana Carolina Azevedo, Vitória Rosa

07h15 – Decatlo – 3ª prova – Arremesso de Peso Masculino – Fernando “Balotelli”

13h00 – Decatlo – 4ª prova – salto em altura masculino – Fernando “Balotelli”

13h15 – Classificatórias – salto triplo feminino – Gabriele Santos

13h55 – Classificatórias – lançamento de disco feminino – grupo A – Andressa de Morais

14h45 – 1ª rodada – 800m feminino – Flávia Lima

15h10 – Classificatórias – arremesso de peso masculino – Wellington Morais

15h20 – Classificatórias – lançamento de disco feminino – grupo B – Izabela Silva

15h50 – Decatlo – 5ª prova – 400m masculino – Fernando “Balotelli”

16h20 – Final – 10.000m masculino

Judô

05h10 – Primeira rodada – acima de 100kg masculino – Rafael Silva x Ushangi Kokauri (AZE)

07h20 – Oitavas de final – acima de 78kg feminino – Bia Souza

07h20 – Oitavas de final – acima de 100kg masculino

08h16 – Quartas de final – acima de 78kg feminino

08h16 – Quartas de final – acima de 100kg masculino

11h00 – Repescagem – acima de 78kg feminino

11h17 – Semifinais – acima de 78kg feminino

11h34 – Repescagem – acima de 100kg masculino

11h51 – Semifinais – acima de 100kg masculino

12h18 – Disputa do bronze A – acima de 78kg feminino

12h28 – Disputa do bronze B – acima de 78kg feminino

12h38 – Final – acima de 78kg feminino

12h49 – Disputa do bronze A – acima de 100kg masculino

12h59 – Disputa do bronze B – acima de 100kg masculino

13h09 – Final – acima de 100kg masculino

Tiro com arco

5h46 – Oitavas de Final – equipes mistas – Marcus D’Almeida/Ana Luiza Caetano x Alejandra Valencia (MEX)/Matias Grade (MEX)

9h15 – Quartas de final – equipes mistas

10h31 – Semifinais – equipes mistas

11h24 – Disputa do Bronze – equipes mistas

11h43 – Final – equipes mistas

Basquete masculino

6h – Fase de Grupos – Brasil x Japão

Natação

06h00 – Classificatórias – 100m borboleta masculino – Kayky Mota

06h40 – Classificatórias – 800m livre Feminino – Mafê Costa

07h03 – Classificatórias – revezamento 4x100m medley misto – Ana Carolina Vieira, Stephanie Balduccini, Guilherme Basseto e Kayky Mota

16h09 – Semifinais – 100m borboleta masculino

Ginástica de trampolim

07h00 – Classificatórias – individual feminino – Camilla Lopes

08h50 – Final – individual feminino

13h00 – Classificatórias – individual masculino – Rayan Dutra

14h45 – Final – individual masculino

Vela

07h05 – Ilca6 – 2ª, 3ª e 4ª regatas – Gabriella Kidd

07h05 – 470 – 1ª e 2ª regatas – Isabel Swan/Henrique Haddad

07h13 – 49erFX – final – Martine Grael e Kahena Kunze (sem chances de medalhas)

07h20 – Ilca7 – 3ª e 4ª regatas – Bruno Fontes

08h13 – 49er – final – Marco Grael e Gabriel Simões

09h23 – IQFoil – quartas de final – Mateus Isaac

10h23 – IQFoil – semifinais

11h08 – IQFoil – final

Vôlei masculino

8h00 – Fase de grupos – Brasil x Egito

Tênis de mesa

9h30 – Semifinal – simples masculino – Hugo Calderano x Truls Moregard (SUE)

Canoagem Slalom

10h30 – Ranqueamento – K1 cross masculino – Pepê Gonçalves

11h40 – Ranqueamento – K1 cross feminino – Ana Sátila

Boxe

11h18 – Oitavas de final – peso pena -Jucielen Romeu x Alyssa Mendoza (EUA)

16h36 – Quartas de final – peso meio-pesado – Wanderley Pereira x Oleksandr Khyzhniak (UCR)

Vôlei de praia

12h – Carol/Bárbara x Stam/Schoon (HOL)

16h – Evandro/Arthur x Perusic/Schweiner (CZE)